武漢肺炎防疫 中市府洽公專區4月1日起跑

因應武漢肺炎疫情，自4月1日起，台中市政府在台灣大道市政大樓文心樓1樓及陽明大樓1樓中庭設置聯合洽公專區，台灣大道市政大樓惠中樓則為純辦公區域，不開放民眾洽公。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市政府日前規定洽公民眾需配戴口罩、量測體溫、消毒雙手，各機關登記訪客姓名、電話等基本資料。台中市政府今天表示，4月1日起設置聯合洽公專區，縮短洽公時間，減少接觸風險。

市府秘書處表示，台灣大道及陽明市政大樓原由各機關在1樓聯合服務中心及各機關所在樓層，提供各項諮詢與洽公服務，因應疫情，整合市政大樓各機關服務機能，在1樓通風較佳的中庭設置聯合洽公專區，集中提供各項服務，可減少人員至2樓以上樓層走動或搭乘電梯機會，降低非必要接觸風險。