埔里大馬璘文化園區遭破壞 徵愛心社團維護史前遺跡

南投縣大馬璘遺址文化園區是3000年前、牛罵頭文化史前遺跡，去年啟用後，遭人亂丟垃圾、遛狗留便，且雜草生長旺盛破壞景觀。南投縣文化局最近重新整理，恢復美麗景觀，文化局請遊客發揮公德心，不要烤肉、亂丟垃圾，也徵求愛心團隊和社區居民認養，保護這處珍貴遺跡。

南投縣文化局說，大馬璘遺址位在埔里鎮愛蘭台地、愛蘭營區舊址，原本準備整理作為設射箭訓練中心，開工後發現許多史前文物，經文史工作者調查，為3000年前、牛罵頭文化的史前人類遺跡，因此畫作縣定遺址，南投縣文化局3年前斥資1200萬元設立大馬璘遺址文化園區，就地保留。

文化園區原本規劃保留幾個先前考古研究的探坑，另做了一座文化層解說坑，坑內有出土文物的照片和文字說明，並設解說牆。但園區雜草生長旺盛，得定期噴藥除草才能根除，附近又沒水源，得雇用灑水車兩天灑水一次，一年維護費高達100萬元。

園區面積達1.7公頃，維護相當不容易，無人照看，有民眾亂丟垃圾、酒瓶、碎玻璃及遛狗留便，讓環境變髒亂。文化局最近完成園區整修，為讓園區有更完善的環境，避免干擾祖靈，園區內禁止烤肉及燃放鞭炮。