國4豐潭段最長隧道西行線今貫通 全線拚2022年底通車

國道4號豐原潭子段全長約10.9公里，包括橋梁及路工段，並闢建3座隧道，其中豐潭段3座隧道中最長的豐原1號隧道西行線，歷經2年施工開鑿，今天終於貫通；東行線也預計在今年10月底打通，全線於2022年底通車，未來國道4號從大山城銜接台74線可省20分鐘路程。

國道4號台中環線豐原潭子段全長約10.9公里，是串連大台中環狀快速公路網的最後一哩路，除布設橋梁及路工段外，也規劃闢建3座隧道，穿過豐原區東側丘陵地，分別為豐原1號、2號及3號隧道，長度為1789公尺、453公尺及1585公尺，繼豐原2號、3號隧道貫通後，豐原1號隧道西行線在歷經2年施工開鑿後，西行線終於在今日貫通。

豐原1號隧道是國道4號豐潭段3座隧道中最長的1座隧道，隧道內共設置4處人行聯絡隧道及1處車行聯絡隧道；因豐原1號隧道西口於2017年9月13日在施工降挖時發現「朴口遺址」，緊急停工搶救發掘，前後歷經870天，並經台中市文化資產處會同專家學者共辦理10次現地會勘，今年1月31日完成搶救發掘工作。

交通部長林佳龍、立委江啟臣、楊瓊瓔今天到場參貫通典禮，當隧道炸開，二聲爆炸聲相當震憾，怪手再部分開挖後，強光透出，工程人員歡聲雷動，西行線隧道正式打通，工程邁入新的里程碑。