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防範新冠疫情 南投住宿機構加強分艙分流防疫訓練
新冠肺炎國內確診病例快速增加，長照機構感染風險高，南投縣衛生局針對24小時住宿型機構舉辦整備演練，降低傳染性肺炎傳播的風險，保障服務對象與工作人員的健康。
南投縣衛生局表示，國外已發生長照中心群聚導致死亡，24小時照顧服務住宿型機構一旦出現確定病例，衝擊與影響程度遠高於其他類型機構。南投縣住宿式機構共有護理之家、精神復健機構、老人福利機構、身心障礙福利機構等58家，住民為年長者、身心功能障礙者等對疾病的抵抗力較弱者。
衛生局邀請衛福部傳染病防治醫療網中區副指揮官黃伊文、疾病管制署副研究員林敏琮，指導埔基醫療財團法人附設愛蘭護理之家的長者、護理師與工作人員防疫應變機制。內容含工作人員管理與人力調度、住民安置與健康管理、服務調整與活動管理、訪客管理、環境清消及防疫相關物資管理，藉由應變整備演練，實地演練模擬出現病例的應變流程。
衛生局說，住宿式長照機構最重要的工作，是落實分艙分流訓練，包括員工、住民、服務對象教育訓練與衛教宣導、工作人員健康管理、服務對象健康管理、訪客管理、個案通報及處置、落實標準防護措施等，各機構能依機構特性及實務狀況，將感染管制措施內化，保護工作人員與服務對象，度過這波疫情。
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