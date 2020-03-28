加強醫療及長照機構防疫 彰化縣要求監測員工健康
新冠肺炎疫情持續擴大，日前國內醫療機構及住宿式長照機構出現員工確診案例，彰化縣衛生局全面清查醫療機構及長照機構員工的同住家人，有無14天內境外返國旅遊史，若同住家人為居家隔離、檢疫者，應列冊管理，限制員工工作範圍並持續健康監測。
彰化縣衛生局長葉彥伯表示，醫療機構及長照機構對於員工的同住家人，從境外返國的旅遊史資訊無法直接掌握，為強化機構內院內感染管制及維護其病患健康，彰化縣衛生局已通知各機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。
對於從事醫療照顧工作之人員，如有發燒或呼吸道症狀，醫師懷疑疑似新冠肺炎感染，就需進行採檢，若有發燒症狀，除了禁止上班外，應配合接受採檢不得拒絕，以防防疫缺口，杜絕院內感染。
葉彥伯說，醫療院所如有違反以上規定，根據傳染病防治法相關條文，可處罰6萬到30萬元；長照機構如果違反，可處1萬到15萬元，或可勒令停止所有業務，直至改善。如果醫護人員生病依然上班，或是拒絕採檢，依法處予3000至1萬5000元罰鍰。
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