加強醫療及長照機構防疫 彰化縣要求監測員工健康

新冠肺炎疫情持續擴大，日前國內醫療機構及住宿式長照機構出現員工確診案例，彰化縣衛生局全面清查醫療機構及長照機構員工的同住家人，有無14天內境外返國旅遊史，若同住家人為居家隔離、檢疫者，應列冊管理，限制員工工作範圍並持續健康監測。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，醫療機構及長照機構對於員工的同住家人，從境外返國的旅遊史資訊無法直接掌握，為強化機構內院內感染管制及維護其病患健康，彰化縣衛生局已通知各機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。

對於從事醫療照顧工作之人員，如有發燒或呼吸道症狀，醫師懷疑疑似新冠肺炎感染，就需進行採檢，若有發燒症狀，除了禁止上班外，應配合接受採檢不得拒絕，以防防疫缺口，杜絕院內感染。