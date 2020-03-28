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加強醫療及長照機構防疫 彰化縣要求監測員工健康

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣衛生局通知轄內各醫療及長護機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。照片／衛生局提供
彰化縣衛生局通知轄內各醫療及長護機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。照片／衛生局提供

新冠肺炎疫情持續擴大，日前國內醫療機構及住宿式長照機構出現員工確診案例，彰化縣衛生局全面清查醫療機構及長照機構員工的同住家人，有無14天內境外返國旅遊史，若同住家人為居家隔離、檢疫者，應列冊管理，限制員工工作範圍並持續健康監測。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，醫療機構及長照機構對於員工的同住家人，從境外返國的旅遊史資訊無法直接掌握，為強化機構內院內感染管制及維護其病患健康，彰化縣衛生局已通知各機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。

對於從事醫療照顧工作之人員，如有發燒或呼吸道症狀，醫師懷疑疑似新冠肺炎感染，就需進行採檢，若有發燒症狀，除了禁止上班外，應配合接受採檢不得拒絕，以防防疫缺口，杜絕院內感染。

葉彥伯說，醫療院所如有違反以上規定，根據傳染病防治法相關條文，可處罰6萬到30萬元；長照機構如果違反，可處1萬到15萬元，或可勒令停止所有業務，直至改善。如果醫護人員生病依然上班，或是拒絕採檢，依法處予3000至1萬5000元罰鍰。

彰化縣衛生局通知轄內各醫療及長護機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。照片／衛生局提供
彰化縣衛生局通知轄內各醫療及長護機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。照片／衛生局提供
彰化縣衛生局通知轄內各醫療及長護機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。照片／衛生局提供
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彰化縣衛生局通知轄內各醫療及長護機構清查員工同住家人有無境外返國旅遊史，並規範其員工需詳實主動提報單位主管，員工於其同住家人檢疫期間，應每日落實執行量體溫及監測呼吸道感染等症狀，且需留下紀錄。照片／衛生局提供

衛生局 長照 新冠肺炎

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