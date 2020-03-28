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搭上防疫列車 彰化監獄受刑人製薑黃麵條熱銷

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化監獄捐贈自製的薑黃麵線與肥皂給頂厝里、趙甲里年邁長者，以助增進免疫力及防護力。圖／彰化監獄提供
彰化監獄捐贈自製的薑黃麵線與肥皂給頂厝里、趙甲里年邁長者，以助增進免疫力及防護力。圖／彰化監獄提供

新冠肺炎疫情延燒，不少養生食品銷路逆勢成長，彰化監獄去年與技訓老師研發薑黃麵條最近開賣，3月以來已出貨1千5百多包，新品搭上這波防疫的商機，預購訂單應接不暇。

彰化監獄製麵班過去以在地特色作物研發製作蕎麥麵等產品，廣受消費者喜愛，最近疫情肆虐期間，獄方接獲民眾建議，是否生產具有提升免疫力的產品。

彰化監獄典獄長黃坤前表示，對抗新冠病毒成為全民運動，除了戴口罩、勤洗手等基本防疫措施，也要強化抵抗力，恰巧彰化監獄製麵班18名受刑人參加技職訓練，從去年11月開始，就跟老師著手研發手工薑黃麵條，經過不斷嘗試做出黃金比例薑黃麵，近期推出無添加防腐劑的薑黃麵條及麵線。

醫學專家證實薑黃素可提升免疫力，但未調配好麵條易斷裂，製麵過程須從攪拌到醒麵、發酵、揉壓切條、風乾到包裝約需歷時3天，18名受刑人，每天工作6小時 ，約可生產500公斤。

黃坤前說，製麵班作業的收容人，必須先通過「食品從業人員體檢」項目，包括無A型肝炎、傷寒、肺結核，以及通過手部皮膚等體檢，並經考核良好、無違規紀錄，才能到製麵班作業，彰監的自營作業產品都投保一千萬元產品責任險，也要求原料廠商提供相關檢驗證明，以確保原料來源品質安全。

彰化監獄也在防疫期間捐贈自製的薑黃麵線、手工皂給頂厝里、趙甲里年邁長者，以助里民增強免疫力及防護力。

彰化監獄薑黃麵開賣，相當受歡迎。圖／彰化監獄提供
彰化監獄薑黃麵開賣，相當受歡迎。圖／彰化監獄提供
彰化監獄建議疫情期間自製薑黃麵便當。圖／彰化監獄提供
彰化監獄建議疫情期間自製薑黃麵便當。圖／彰化監獄提供

監獄 疫情 受刑人

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