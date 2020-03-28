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醫護人員辛苦了！逢甲一心素食臭豆腐5月底前送暖

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中逢甲的排隊名店一心素食臭豆腐，感謝醫護人員與藥師對防疫的付出奉獻，至5月底特別推出只要憑醫事相關工作證來店，就贈送1份臭豆腐與1份麵線的活動，感謝這些第一線人員的辛勞。圖／黃守達提供
台中逢甲的排隊名店一心素食臭豆腐，感謝醫護人員與藥師對防疫的付出奉獻，至5月底特別推出只要憑醫事相關工作證來店，就贈送1份臭豆腐與1份麵線的活動，感謝這些第一線人員的辛勞。圖／黃守達提供

受武新冠肺炎影響，許多店家生意直直落，位於台中逢甲的排隊名店一心素食臭豆腐，至5月底感謝醫護人員與藥師對防疫的付出奉獻，特別推出只要憑醫事相關工作證來店，就贈送1份臭豆腐與1份麵線的活動，就是要好好感謝這些第一線人員的辛勞。

台中市議員黃守達表示，這次疫情許多店家都受到影響，連一心這樣的排隊名店也不例外，但即便如此，一心素食的黃老闆還是想在疫情期間盡一份心力，特地來找他表示想要推出醫護人員送暖活動，希望能夠協助宣傳讓更多需要的人知道。

市議員林祈烽指出，一心素食已是經營25年的老店，客人向來絡繹不絕，是逢甲屬一屬二的人氣名店，以全素的料理受到客人的喜愛。這次疫情重挫整個逢甲商圈，來逛商圈的人潮大減，許多店家只能咬牙苦撐，一心素食在此時仍舊選擇雪中送炭，令人敬佩。林祈烽也鼓勵市民朋友多來這些在地店家捧場，享用美食之餘也能給予店家支撐下去的動力。

一心素食臭豆腐老闆黃國良說，這次的感恩回饋活動預計持續到5月底，醫護人員、藥師只要持「疾管署工作證」或「醫事人員執業執照」，就可以兌換1份臭豆腐與1碗麵線，若品項提早售完，就以現有品項為準，希望能讓這些辛苦的防疫前線感受到溫暖與支持。

黃老闆自信表示，店裡的食材都是每天新鮮現做，辣椒也是店裡自製的好味道，用料完全不馬虎，一碗素食麵線糊就用上了素肉絲、木耳、紅蘿蔔、金針菇、杏鮑菇等食材佐以豆皮跟榨菜，絕對誠意十足。

黃守達強調，疫情嚴峻之際，來自民間的能量與支持越發強大，市府也應該更積極面對，研擬更適切的紓困政策，與這些業者站在同一陣線，同心協力度過難關。

逢甲一心素食臭豆腐營業時間：周二、三、四、日傍晚16點至23點30分，周五、六：傍晚16點至凌晨12點，周一公休。

台中逢甲的排隊名店一心素食臭豆腐，感謝醫護人員與藥師對防疫的付出奉獻，至5月底特別推出只要憑醫事相關工作證來店，就贈送1份臭豆腐與1份麵線的活動，感謝這些第一線人員的辛勞，市議員黃守達（右一）特別到店內向老闆致意。圖／黃守達提供
台中逢甲的排隊名店一心素食臭豆腐，感謝醫護人員與藥師對防疫的付出奉獻，至5月底特別推出只要憑醫事相關工作證來店，就贈送1份臭豆腐與1份麵線的活動，感謝這些第一線人員的辛勞，市議員黃守達（右一）特別到店內向老闆致意。圖／黃守達提供
台中逢甲的排隊名店一心素食臭豆腐，感謝醫護人員與藥師對防疫的付出奉獻，至5月底特別推出只要憑醫事相關工作證來店，就贈送1份臭豆腐與1份麵線的活動，感謝這些第一線人員的辛勞，市議員黃守達特別到店內向老闆致意。圖／黃守達提供
台中逢甲的排隊名店一心素食臭豆腐，感謝醫護人員與藥師對防疫的付出奉獻，至5月底特別推出只要憑醫事相關工作證來店，就贈送1份臭豆腐與1份麵線的活動，感謝這些第一線人員的辛勞，市議員黃守達特別到店內向老闆致意。圖／黃守達提供

臭豆腐 疫情

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