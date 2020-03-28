看過來！彰化清明連假掃墓或出遊相關交通資訊

清明節連續假期自109年4月2日至5日，為期4天連假，由於各公墓實施防疫管制，各鄉鎮市納骨塔均不開放進入，很多民眾提前掃墓，彰化警方今天及明天假日，以及清明節期間，為維護交通順暢，警方均規劃警力實施疏導，請民眾並配合：

一、彰化市第2公墓於3月28、29日、4月2至5日每日8至16時禁止車輛進入，車輛請停放於外圍停車場。

二、芬園鄉第3公墓於3月28、29日、4月2至5日每日8至16時規劃單向行車，車輛請由碧園路入口進入，由員草路出口離開。

三、永靖鄉永南公墓於4月4日8至16時規劃單向行車，車輛由福德巷進入，由永福路離開。

四、鹿港鎮第1公墓於4月2、3、4日每日10至16時，禁止車輛由龍舟路、員大排道路口進入公墓。

五、鹿港鎮第5公墓於4月2、3、4日每日10至16時，禁止車輛由南勢巷與洋仔厝溪橋北岸路口進入公墓。

六、福興鄉第15公墓於4月2、3、4日每日10至16時規劃沿海路3段與下寮巷路口單向管制，車輛只進不出，禁止車輛由該路口離開公墓。

七、伸港鄉第1公墓於4月2至4日每日8至16時規劃單向行車，車輛由彰新路7段401巷口進入，由中華路670巷口離開。

八、田中鎮第5公墓於4月3、4日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由沙崙路北端進入，由同安路380巷離開。

九、田中鎮第7公墓於4月3、4日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由民光路與埔頭路口進入，由埔頭路243巷口離開。

十、社頭鄉第6公墓於4月3、4日每日9至12時及14至17時規劃單向行車，由山腳路2段公墓入口進入，由山腳路2段432巷口離開。

十一、其餘各公墓及掃墓地區，雖無實施管制，均有編排機動警力加強交通疏導，並提醒民眾勿於周邊道路並排停車，影響其他用路人通行，必要時警方也會加強違停拖吊，即時處置排除壅塞狀況。

清明節連續假期計有4天連假，很多民眾會出遊，警方也針對轄內各重要道路、遊憩地區規劃交通疏導作為，重點如下：

一、國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於109年4月2、3日2天0至24時封閉南下匝道，另於109年4月4日0至24時封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路，相關替代道路規劃如下：

(一)台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二)台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。