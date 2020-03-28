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台中巨蛋說明會拚111年動工！預計115年完工

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市在「文中小6」預定地打造「巨蛋體育館」，預計民國111年動工、115年完工，將可容納賽事1萬5500人及、演唱會1萬3000個觀眾席。運動局昨天舉辦公聽會，向地方說明巨蛋體育館新建營運方向，出席民眾參與踴躍。圖／台中市運動局提供
台中市在「文中小6」預定地打造「巨蛋體育館」，預計民國111年動工、115年完工，將可容納賽事1萬5500人及、演唱會1萬3000個觀眾席。運動局昨天舉辦公聽會，向地方說明巨蛋體育館新建營運方向，出席民眾參與踴躍。圖／台中市運動局提供

台中市在「文中小6」預定地打造「巨蛋體育館」，預計民國111年動工、115年完工，將可容納賽事1萬5500人及、演唱會1萬3000個觀眾席。運動局昨天舉辦公聽會，向地方說明巨蛋體育館新建營運方向，出席民眾參與踴躍，對於新運動場館展現高度期待，市府承諾將兼顧地方發展及市民需求，加速巨蛋場館建設。

運動局長李昱叡表示，台中已擁有洲際棒球場，可舉辦國際棒球賽事、大型演唱會，但仍需要大型室內場館，市府為此投入總經費65億元，規劃在北屯區環中路一段與榮德路口西南側「文中小6」預定地興建台中巨蛋體育館，占地6.9公頃。

巨蛋體育館將可提供籃球、排球、羽球、網球、五人制足球與技擊類運動場地，成為各種室內運動、國際級運動賽事及大型演唱會等活動的多功能室內運動場館，屆時將依促參法規定引進專業團隊經營。

運動局指出，市府透過公聽會廣泛蒐集地方民意，將彙整分析各界建言納入促參政策參考，作為未來推動施政依據，民眾如需進一步了解案件資訊，請電洽主辦單位（運動局運動產業科蕭股長04-22289111分機51315），或專業規劃顧問（十方都市開發顧問有限公司蔡經理07-5530979）。

運動局昨天在北屯區同榮里聯合活動中心舉辦「台中市巨蛋體育館新建營運移轉案公聽會」，運動局李局長主持，北屯區后庄里、仁美里、同榮里、仁和里等多位里長及市民均與會關心。

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