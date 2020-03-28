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「青秀台中」支持創業 台中勞工局公布7大辣方案

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市勞工局青年節前夕在青創基地「審計新村」公布今年度重點推動的七種「辣方案」青年就創業支持方案，包含一站式創業服務站、加碼青創貸款、擴大在地青創商店，營造創新、創意、創業的青年友善創業環境。圖／台中市勞工局提供
台中市勞工局青年節前夕在青創基地「審計新村」公布今年度重點推動的七種「辣方案」青年就創業支持方案，包含一站式創業服務站、加碼青創貸款、擴大在地青創商店，營造創新、創意、創業的青年友善創業環境。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局支持青年就創業，青年節前夕在青創基地「審計新村」公布今年度重點推動的七種「辣方案」青年就創業支持方案，包含一站式創業服務站、加碼青創貸款、擴大在地青創商店，營造創新、創意、創業的青年友善創業環境。

勞工局說明七種「辣方案」。第一是在社會創新實驗基地設置「青年一站式創業服務站」，協助青年創業基礎諮詢、專家學者輔導、創業貸款及利息補貼等創業資源轉介，也規劃結合台中市17所大專院校、育成單位資源，到校推廣青年創業一站式服務。

第二種方案是從今年起，陸續在假日辦理10場次的「Young！好樣市集」，邀台中市各大學將畢業的學子，或者各大學所輔導、推薦的創業青年或團隊參與市集設攤；第三種今年暑假要辦4梯次青創夏令營，包含創新前瞻青年菁英領袖營、青年職涯品牌行銷研習營、暑期青年職場安全體驗營、機器人兒童夏令營，提升青年競爭力。

第四種是在既有的審計新村、光復新村、摘星山莊3處青創基地以外，更積極尋覓合適地點，以擴大青創基地或青創商店，如近期即將完工的太平育賢段社會住宅店鋪空間及第四市場，都將規劃青創商店空間；第四市場將以青創或漫畫作為青創場域規劃元素之一，並尊重在地化需求，發揮小而美的特色。

第五種方案今年5月16、17日在台灣大道市政大樓市府廣場有第5屆「促進就業巧聖技藝新秀選拔活動」，邀請職場新秀大展身手，透過實作競賽選拔11職類新秀，引領更多青年勞工、學生投入技職行業；第六種方案是經發局提出「青創貸款加碼給力」，修訂青年創業及中小企業貸款方案，與信保基金及3家承貸銀行合作精進貸款政策，提供總額度10億元，貸款額度加碼至最高500萬元，並簡化100萬元以下申請案件審核流程。

第七種方案針對「台中市地方型SBIR（地方產業創新研發推動計畫）」讓台中市公司行號研發補助與計畫管考，並增加青年創業及在地特色產業推動審查加分機制，扶植優秀青年創業家及中小企業轉型升級。

勞工局長吳威志強調，市府青年政策以「需求」為導向，勞工局與經發局除了分別成立青年事務股推動青年就創業業務，更以青年的「需求」與「困境」對症下藥，全力扶植青年就創業，這次所推出的青年辣方案，就是落實盧市長「青秀台中」政策，未來仍將持續研擬計畫，打造更優質的青年就創業環境。

青年 青創

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