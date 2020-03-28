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彰化新冠肺炎新增2例都是留學生 全縣累計達12人

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣目前新冠肺炎病例再新增兩人，累計已達12人，新增兩例都是留學生。記者劉明岩／翻攝
彰化縣目前新冠肺炎病例再新增兩人，累計已達12人，新增兩例都是留學生。記者劉明岩／翻攝

彰化縣目前新冠肺炎病例再新增兩人，累計已達12人，新增兩例都是留學生，其中一名歐洲女留學生是入境前來彰化居家檢疫，經採驗確診，另一位留英男生入境前已發病，入境返家居家檢疫，採驗後確診，同住4個家屬均居家隔離。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，依中央流行疫情指揮中心昨天的資料，列為案236的20多歲女歐洲留學生，3月19日返台，她不是彰化人，卻來彰化獨自居家檢疫，3月23日有輕微發燒、腹瀉症狀，衛生局追蹤關懷時，協助就醫採檢，經中央公布確診，未與家人接觸，在彰化縣也無接觸者。

另案242是20多歲男英國留學生，3月17日在英國時，已出現流鼻水，3月23日返台，在機場採檢後，返家居家檢疫，3月24日出現咳嗽，3月25日採檢結果陽性，通知住院治療，經中央公佈確診，同住家屬4人，已採檢，居家隔離。

彰化縣新增這兩名病例，全縣累計達12人，衛生局長葉彥伯說，到目前為止，除白牌車司機死亡外，另有3人出院，其餘都還住院治療，在最近7個確定病例，均是境外移入，除了一名到菲律賓經商女性在當地染病外，其餘都是回台留學生。

衛生局 留學生 居家檢疫

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