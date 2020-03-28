國4豐潭段施工挖到朴口遺址 千年文化資產重見天日

國道4號豐原潭子段是台中環狀路網的最後一哩路，全長約10.9公里，包括橋梁及道路工段，並闢建3座隧道。但施工過程一波三折，不僅隧道施工困難，施工人員更在豐原1號隧道西口發現朴口遺址，停工搶救後復工，降挖過程又發現牛罵頭文化層，歷經2年4個多月，今年1月31日已完成搶救考古發掘階段性任務，原訂110年6月通車，為搶救文物，工期因此延後1年半，全線預計111年底通車。

國道4號豐潭段2017年動工，2017年9月13日在豐原1號隧道西口施工降挖時，在地表下3公尺發現遺址，緊急停工後分區挖掘，挖掘出陶器、石刀、網墬、釜鋤形器、錛鑿形器等石器，屬台灣中部新石器時代晚期典型的營埔文化層，年代約距今3000至2600年左右。

豐原1號隧道西行線第一階段2018年8月復工，但進行降挖過程，考古監看人員又發現地表下7公尺處，埋藏更早期的文化層，再停工搶救，挖掘石刀、玉環、紅色繩紋陶、斧鋤形器、錛鑿形器等遺物，判斷屬台灣中部新石器時代中期的牛罵頭文化層，年代約距今4000至3700年左右。

「朴口遺址」的文化層搶救發掘，在工程單位配合搶救，考古團隊採上下2層共6個分區進行趲趕，初期營埔文化層搶救發掘面積為2196平方公尺，後續牛罵頭文化層擴充搶救發掘面積為3122平方公尺，歷經2年4個多月，已於今年1月31日完成田野現場搶救考古發掘階段性任務，後依「考古遺址發掘資格條件審查辦法」規定，搶救考古團隊應於發掘結束1年內，將出土遺物造具清冊及原始發掘紀錄影本提報台中市文化資產處，並於發掘結束3年內，完成發掘報告及公開發表，與提報台中市文化資產處備查。