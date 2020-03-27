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台中七期市政路、草悟道 建案熱區

聯合報 / 記者趙容萱／台中報導
台中市短短2公里的市政路林蔭大道沿線，近期有5家建設公司搶進，推出豪宅建案。 記者趙容萱／攝影
台中市短短2公里的市政路林蔭大道沿線，近期有5家建設公司搶進，推出豪宅建案。 記者趙容萱／攝影

人口數居全台灣第二的台中市土地交易增溫，去年土地增值稅增加21.7%，居六都之冠，尤其以七期新市政中心最熱絡，新商辦搶手。市政路林蔭大道短短2公里沿線，近期有5家建設公司搶進推案，綠覆率高的草悟道等園道周邊建案也成熱區。業界認為，交易增溫應與中部科學園區發展、台商回流有密切關係。

房仲業觀察，台中市七期新市政中心交易的熱度，可從近日新市政中心內達新工業土地招標，以每坪322.96萬元標出看出端倪；尤其新市政中心內60米寬的市政路林蔭大道，短短二公里長的區段，就有聯聚建設、豐邑建設、寶輝建設、寶璽建設及由鉅建設推出豪宅建案。

業者認為，市政路林蔭大道火紅的原因，猶如台北市仁愛路，不但綠覆率高，生活機能佳，且交通便捷，東接文心路，捷運綠線預計今年底通車，西接環中路，連結74號中彰快速道路，也可銜接台灣大道上中山高速公路，沿線大型商辦、豪宅雲集，行情看漲。

鄉林不動產研究室發現，台中市去年第四季平均房貸核貸件數，受惠中科發展，加上交通、重大建設助攻，人口紅利湧入，吸引建商插旗推案，以2.5萬戶的推案量，站上六都預售新推案量第一。

鄉林不動產研究室觀察，台商受這波疫情影響，部分滯台避疫的台商開始計畫往棟距大，樹多，空氣清新的區域移居，綠園道周邊便成為鎖定區域，尤其面對科博館、草悟道園道的第一排，因有大棟距優勢，最近換手買賣案件數增加。附近房仲業門市業績長紅，紛掛出紅布條，顯示交易熱絡情況。

台商 台中市 草悟道 疫情

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