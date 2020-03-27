埔里大雨樹倒壓傷自小客 埔里工務段傍晚前搶通台14線

南投縣午後鋒面通過出現瞬間暴雨，讓連通埔里鎮的台14線中潭公路愛蘭橋路段，下午3時導致通往魚池方向的邊坡路樹應聲折斷，倒向路中央，占據通往魚池方向的2個車道，造成經過的3輛自小客車受到擠壓，意外同時造成2輛車的駕駛受傷送醫，所幸傷勢無大礙，但表示對於發生當下的情況，還是餘悸猶存。

警消人員趕往現場發現，除1輛車的車頂被壓毀，另有1輛轎車的引擎蓋也全是傷痕，另1輛緊跟在後的轎車，所幸緊急煞車後只有輕微受損，警方表示，埔里鎮上午還是好天氣，但下午3時突然變天刮起狂風暴雨，路樹經不起強風吹襲，造成台14線愛蘭橋路段邊坡路樹折斷，倒伏路中央，才造成這起3輛自小客車的事故。