台中食安會報 盧秀燕督促宣導：自助餐夾菜要戴口罩

台中市今天召開今年度第1次食安會報，新冠肺炎疫情蔓延，市長盧秀燕表示，許多家庭已減少外食，多叫外賣或自己煮，外送業者也有食安疑慮，需加強把關。另外，她也要求衛生局要敲鑼打鼓宣傳「自助餐業者、民眾在夾菜時都要戴口罩。」

台中地方檢察署檢察官張桂芳肯定食安處對食品安全把關不遺餘力，她也提到，市府已針食品業者提供防疫措施，但因應疫情期間，外送也愈來愈多，建議針對外送平台加強防範措施。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，新冠肺炎疫情爆發後，中央針對外送平台foodpanda、Uber eat有稽核專案，稽查對象包含平台業者、和平台簽約的餐飲業者，尤其外送員除了食安問題，也加強防疫宣導，要配戴口罩，食藥署均已注意。

盧秀燕說，疫情發生後民眾外食減少，但仍訂購外食，外送平台、餐飲業防疫刻不容緩。她也觀察到，今年1月公告所有賣場「減塑」不要使用塑膠餐具，最近疫情期間看到市府同仁、左右鄰居用塑膠袋裝熱湯，買了就走，恐有毒素，衛生局也要多宣導民眾使用環保餐盒。

盧說，開學時有訪視團膳業者確保學童用餐安全，34家餐盒工廠衛生環境有7間限期改善也已全數符合規定，廚工都會配戴口罩、消毒洗手，坊間的自助餐業者和市民也要強而有力告知，「夾菜不要交談，有呼吸道症狀，就不要去餐廳用餐。」

台中市也再公布「防疫三盾」1規範2指引，提供公民營機構、餐飲、各行業明確可遵循的防疫標準。經發局長張峯源說，包括良好通風、人員管制、設施準備、衛生維護、健康管理、緊急應變，讓民眾安心消費。

台中市商業會理事長賴正庭表示，會向100多家公會會員積極宣導。家樂福中區經理胡志光表示，即日起開始實施入口體溫檢測，杜絕發燒者入內，另外針對賣場開放空間走道、貨架、手扶梯，每4小時都會消毒一次，結帳通道也按照指引加大排隊間隔，讓消費者更安心。