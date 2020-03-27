快訊

英國情侶損我國形象 指揮中心定案「不給補償金」

英國新冠肺炎疫情嚴峻 首相強生也中鏢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中食安會報 盧秀燕督促宣導：自助餐夾菜要戴口罩

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市今天召開今年度第1次食安會報，新冠肺炎疫情蔓延，市長盧秀燕表示，許多家庭已減少外食，多叫外賣或自己煮，外送業者也有食安疑慮，需加強把關，也要宣導自助餐業者、民眾在夾菜時都要戴口罩。記者喻文玟／攝影
台中市今天召開今年度第1次食安會報，新冠肺炎疫情蔓延，市長盧秀燕表示，許多家庭已減少外食，多叫外賣或自己煮，外送業者也有食安疑慮，需加強把關，也要宣導自助餐業者、民眾在夾菜時都要戴口罩。記者喻文玟／攝影

台中市今天召開今年度第1次食安會報，新冠肺炎疫情蔓延，市長盧秀燕表示，許多家庭已減少外食，多叫外賣或自己煮，外送業者也有食安疑慮，需加強把關。另外，她也要求衛生局要敲鑼打鼓宣傳「自助餐業者、民眾在夾菜時都要戴口罩。」

台中地方檢察署檢察官張桂芳肯定食安處對食品安全把關不遺餘力，她也提到，市府已針食品業者提供防疫措施，但因應疫情期間，外送也愈來愈多，建議針對外送平台加強防範措施。

食藥署中區管理中心主任陳姿伶表示，新冠肺炎疫情爆發後，中央針對外送平台foodpanda、Uber eat有稽核專案，稽查對象包含平台業者、和平台簽約的餐飲業者，尤其外送員除了食安問題，也加強防疫宣導，要配戴口罩，食藥署均已注意。

盧秀燕說，疫情發生後民眾外食減少，但仍訂購外食，外送平台、餐飲業防疫刻不容緩。她也觀察到，今年1月公告所有賣場「減塑」不要使用塑膠餐具，最近疫情期間看到市府同仁、左右鄰居用塑膠袋裝熱湯，買了就走，恐有毒素，衛生局也要多宣導民眾使用環保餐盒。

盧說，開學時有訪視團膳業者確保學童用餐安全，34家餐盒工廠衛生環境有7間限期改善也已全數符合規定，廚工都會配戴口罩、消毒洗手，坊間的自助餐業者和市民也要強而有力告知，「夾菜不要交談，有呼吸道症狀，就不要去餐廳用餐。」

台中市也再公布「防疫三盾」1規範2指引，提供公民營機構、餐飲、各行業明確可遵循的防疫標準。經發局長張峯源說，包括良好通風、人員管制、設施準備、衛生維護、健康管理、緊急應變，讓民眾安心消費。

台中市商業會理事長賴正庭表示，會向100多家公會會員積極宣導。家樂福中區經理胡志光表示，即日起開始實施入口體溫檢測，杜絕發燒者入內，另外針對賣場開放空間走道、貨架、手扶梯，每4小時都會消毒一次，結帳通道也按照指引加大排隊間隔，讓消費者更安心。

衛生局 疫情 食安

延伸閱讀

台中若停課 321 On line線上教學

因應疫情遠端教學啟動 盧秀燕體驗線上學習

台中321 On line線上教學快速上手「盧秀燕同學」很滿意

影／盧秀燕：建請中央規劃檢疫者家屬列入考量

相關新聞

獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工，因利用現地塊石舖排，潺潺流水，宛如台版土耳其「棉堡」，意外爆紅，不過人...

埔里大雨樹倒壓傷自小客 埔里工務段傍晚前搶通台14線

南投縣午後鋒面通過出現瞬間暴雨，讓連通埔里鎮的台14線中潭公路愛蘭橋路段，下午3時導致通往魚池方向的邊坡路樹應聲折斷，倒...

影／南投出現強降雨 水里日月潭下冰雹

南投縣下午下起強陣雨，旺盛的氣流變化，甚至讓日月潭及水里等靠山的鄉鎮下起冰雹，日月潭氣象站觀測人員表示，雖然冰雹的顆粒不...

台中食安會報 盧秀燕督促宣導：自助餐夾菜要戴口罩

台中市今天召開今年度第1次食安會報，新冠肺炎疫情蔓延，市長盧秀燕表示，許多家庭已減少外食，多叫外賣或自己煮，外送業者也有...

全國首位比丘違反居家隔離 被裁罰1萬元但分期付款

新冠肺炎疫情嚴峻，陳姓比丘因違反居家隔離，從南投搭車前往花蓮，被依違反傳染病防治法第58條第3項的規定，遭罰1萬元，卻不...

南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬

南投縣政府去年推青年住宅，不少民眾相當期待，更關心價格、房型和完工日期。南投縣建設處長李正偉今天說，青年住宅5月動工，總...

彰化縣306位防疫消毒大軍上場 亂丟廢棄口罩罰6千

新冠肺炎疫情持續擴大，彰化縣政府繃緊神經加強防疫，即日起，結合環保局及26個鄉鎮市清潔隊，共同投入306名消毒人力成立防...

挺醫護 中部企業界捐800萬元

新冠肺炎疫情增溫，中部企業界繼日前籌組口罩工具機國家隊，今天由和大集團董事長沈國榮帶領高和春貴慈善基金會等企業人士，為感謝防疫第一線的醫護人員，為醫護人員加油打氣，集結籌資近800萬元，捐贈給中部10家醫療院所醫療人員，希望拋磚引玉，讓更多國人重視防疫醫療人員的辛勞。

許淑華聯合生技公司校園防護 送竹山高中1500瓶乾洗手

新冠肺炎疫情不停，立委許淑華關心校園防疫工作，上午結合結合民間生技公司前往國立竹山高中，提供全校師生一瓶茶樹乾洗手凝膠的...

搶攻清明連假觀光財 小朋友參訪免費送口罩、冰淇淋

疫情衝擊觀光產業，為搶攻清明、兒童節連假商機，台中市各業者紛紛推出各項優惠，包括小朋友參加著色比賽送拉麵、參訪送口罩、也...

台灣好行溪頭線4/6起大砍班 每天只剩往返22班次

原本經常客滿的台灣好行溪頭線，清明連假後將面臨大量砍班，監理單位已核定南投客運台中至溪頭線4月6日起至疫情結束，平日及例...

還在排口罩！彰化衛生局建議錯開時間多查資訊

儘管口罩工廠加緊生產，多少紓解口罩需求，但政府每天公布的新冠肺炎確診案例動輒2、30例，仍讓民眾十分恐慌，因此照樣排著長...

熱門新聞

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

桃園確診增至25例 4例重症治療中

一日三變！台中市知名海派酒店 晚間決定停業9天

堅守防疫第一線取消蜜月認賠5萬元 正妹護理師：應該的

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。