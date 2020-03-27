快訊

劉真崇光班導帶隊致意 「她3年甜美給我們一生回憶」

財經大老外籍媳婦確診新冠肺炎吵要吃漢堡 陳時中回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全國首位比丘違反居家隔離 被裁罰1萬元但分期付款

聯合報 / 記者劉明岩林宛諭／彰化即時報導
陳姓比丘因違反居家隔離，卻不服南投衛生局裁罰，被移送行政執行署彰化分署後，經過勸導，他同意先繳2000元，其餘8000元再分期付款，成為全國第一個因違反居家隔離被執行罰款的比丘。照片／行政執行署彰化分署提供
陳姓比丘因違反居家隔離，卻不服南投衛生局裁罰，被移送行政執行署彰化分署後，經過勸導，他同意先繳2000元，其餘8000元再分期付款，成為全國第一個因違反居家隔離被執行罰款的比丘。照片／行政執行署彰化分署提供

新冠肺炎疫情嚴峻，陳姓比丘因違反居家隔離，從南投搭車前往花蓮，被依違反傳染病防治法第58條第3項的規定，遭罰1萬元，卻不服南投衛生局裁罰，被移送行政執行署彰化分署後，經過勸導，他同意先繳2000元，其餘8000元再分期付款，成為全國第一個因違反居家隔離被執行罰款的比丘。

彰化分署表示，陳姓比丘是在109年2月16日從國外回國後，原本應在位於台中市霧峰區的分寺居家隔離，但他因擔心自己的身體狀況，就自行乘車前往花蓮健康檢查，當發現檢查結果正常後，就決定留在花蓮，但已違反傳染病防治法第58條第3項的規定，由於主守位在南投，被南投縣衛生局遭罰1萬元，但陳姓比丘認為未違反防疫規定而拒繳，被移送行政執行署彰化分署強制執行。

經執行分署不斷聯絡陳姓比丘，他終於在26日主動電話聯絡執行分署承辦人，表示如果處罰合法，他就願意繳納，分署在「防疫超前部署」及體諒陳姓比丘舟車勞頓考量下，隨即約他在當天下午2時30分，與裁處機關南投縣政府衛生局人員一同在南投縣埔里鎮公所協商繳納罰款。

在協商時，陳姓比丘表示並不知道自己違反居家隔離規定，因此當場對裁罰表示不服。彰化分署執行人員柔性勸導，即使他提起行政救濟也不會停止執行程序，因此建議他可以先繳納並同時提起行政救濟。陳姓比丘經過勸說後，同意先行繳納，但是他說自己的所有財產都在身上，同時就將身上的錢掏出來，總共有8000多元。

陳姓比丘希望執行分署能夠同意拿一部份錢繳納，剩下的錢讓他過活，彰化分署執行人員為避免苛刻執行所可能造成社會問題，因此同意他先繳納2千元，其餘所滯欠的8千元分4期（4個月）繳納完畢。陳當場將2000元以郵局匯款的方式繳納完畢，這是全國首次成功執行比丘違反新冠肺炎居家隔離的罰鍰案件。

陳姓比丘因違反居家隔離，卻不服南投衛生局裁罰，被移送行政執行署彰化分署後，經過勸導，他同意先繳2000元，其餘8000元再分期付款，成為全國第一個因違反居家隔離被執行罰款的比丘。照片／行政執行署彰化分署提供
陳姓比丘因違反居家隔離，卻不服南投衛生局裁罰，被移送行政執行署彰化分署後，經過勸導，他同意先繳2000元，其餘8000元再分期付款，成為全國第一個因違反居家隔離被執行罰款的比丘。照片／行政執行署彰化分署提供

衛生局 新冠肺炎 傳染病

延伸閱讀

0327新冠肺炎疫情重點／新增15例境外移入新冠肺炎確診 、口罩量充足 望民眾踴躍登記

花蓮成立防疫消毒大隊 13鄉鎮同步消毒600處公共據點

南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬

還在排口罩！彰化衛生局建議錯開時間多查資訊

相關新聞

全國首位比丘違反居家隔離 被裁罰1萬元但分期付款

新冠肺炎疫情嚴峻，陳姓比丘因違反居家隔離，從南投搭車前往花蓮，被依違反傳染病防治法第58條第3項的規定，遭罰1萬元，卻不...

獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工，因利用現地塊石舖排，潺潺流水，宛如台版土耳其「棉堡」，意外爆紅，不過人...

南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬

南投縣政府去年推青年住宅，不少民眾相當期待，更關心價格、房型和完工日期。南投縣建設處長李正偉今天說，青年住宅5月動工，總...

彰化縣306位防疫消毒大軍上場 亂丟廢棄口罩罰6千

新冠肺炎疫情持續擴大，彰化縣政府繃緊神經加強防疫，即日起，結合環保局及26個鄉鎮市清潔隊，共同投入306名消毒人力成立防...

挺醫護 中部企業界捐800萬元

新冠肺炎疫情增溫，中部企業界繼日前籌組口罩工具機國家隊，今天由和大集團董事長沈國榮帶領高和春貴慈善基金會等企業人士，為感謝防疫第一線的醫護人員，為醫護人員加油打氣，集結籌資近800萬元，捐贈給中部10家醫療院所醫療人員，希望拋磚引玉，讓更多國人重視防疫醫療人員的辛勞。

許淑華聯合生技公司校園防護 送竹山高中1500瓶乾洗手

新冠肺炎疫情不停，立委許淑華關心校園防疫工作，上午結合結合民間生技公司前往國立竹山高中，提供全校師生一瓶茶樹乾洗手凝膠的...

搶攻清明連假觀光財 小朋友參訪免費送口罩、冰淇淋

疫情衝擊觀光產業，為搶攻清明、兒童節連假商機，台中市各業者紛紛推出各項優惠，包括小朋友參加著色比賽送拉麵、參訪送口罩、也...

台灣好行溪頭線4/6起大砍班 每天只剩往返22班次

原本經常客滿的台灣好行溪頭線，清明連假後將面臨大量砍班，監理單位已核定南投客運台中至溪頭線4月6日起至疫情結束，平日及例...

還在排口罩！彰化衛生局建議錯開時間多查資訊

儘管口罩工廠加緊生產，多少紓解口罩需求，但政府每天公布的新冠肺炎確診案例動輒2、30例，仍讓民眾十分恐慌，因此照樣排著長...

74快速道路匝道封1年多遭批 高工局允8月松竹開放

台74線快速道路是台中屯區、潭子往返市區重要道路，但部分匝道入口封閉，長達1年多未解除，用路人須繞道，且遲未設替代道路標...

堅守防疫第一線取消蜜月認賠5萬元 正妹護理師：應該的

剛新婚的亞洲大學附屬醫院開刀房鄭姓正妹護理師原訂3月6日到16日與夫婿出國到德國、瑞士蜜月，沒想到遇到新冠肺炎疫情，她馬...

國小二年級學童寫信做加油海報 南投醫護人員好窩心

「謝謝醫生護士阿姨：你們辛苦守護大家健康，讓我很感動！」新冠肺炎病毒疫情延燒，醫護人員站在防疫最前線，南投縣平和國小二年...

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

台南下午5點後無防疫計程車 男英國返台花萬元機場包車

桃園確診增至25例 4例重症治療中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。