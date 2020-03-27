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南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣首座青年住宅預定地在南投市文化路，將興建44戶大樓住宅，最快明年底完工。記者江良誠／攝影
南投縣首座青年住宅預定地在南投市文化路，將興建44戶大樓住宅，最快明年底完工。記者江良誠／攝影

南投縣政府去年推青年住宅，不少民眾相當期待，更關心價格、房型和完工日期。南投縣建設處長李正偉今天說，青年住宅5月動工，總戶數共44戶，工期1年半，最快明年底便可完工，分為3房和4房兩型，價格含車位分別為580萬和698萬元。

對於南投青年住宅價格，上班族田先生說，青年的收入3萬多元，如果自備款150萬元，還要貸款400到500多萬元，負擔仍很沈重。最好總價能壓低到五百萬元以下，縣議員張嘉哲也說，年輕人負擔房貸能力有限，建議青宅第二期可推出2房型，降低青年購屋壓力。

為了降低青年購屋壓力，南投縣政府去年推出青年住宅政策，利用南投市文化路縣有地，推出首批青年住宅，但至今仍未見動工，也沒看到縣府推出青年住宅銷售計畫。張嘉哲說，許多青年都希望能夠登記購買青年宅，希望縣府盡快推案並說明計畫時程。

李正偉說，青年住宅都依計畫進行，預計5月動工，最快明年底或後年初完工，青年住宅規劃二棟6樓、二棟7樓，總戶數44戶，其中3房35戶、4房9戶，3房32.98坪總價454萬，4房40.73坪約580萬元，定價每坪12到15萬元之間，停車位每位138萬元，房間坪數增大，讓青年有更多育兒空間，省下換屋麻煩。

南投縣首座青年住宅預定地在南投市文化路，將興建44戶大樓住宅，最快明年底完工。記者江良誠／攝影
南投縣首座青年住宅預定地在南投市文化路，將興建44戶大樓住宅，最快明年底完工。記者江良誠／攝影

青年住宅 上班族

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