南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬

南投縣政府去年推青年住宅，不少民眾相當期待，更關心價格、房型和完工日期。南投縣建設處長李正偉今天說，青年住宅5月動工，總戶數共44戶，工期1年半，最快明年底便可完工，分為3房和4房兩型，價格含車位分別為580萬和698萬元。

對於南投青年住宅價格，上班族田先生說，青年的收入3萬多元，如果自備款150萬元，還要貸款400到500多萬元，負擔仍很沈重。最好總價能壓低到五百萬元以下，縣議員張嘉哲也說，年輕人負擔房貸能力有限，建議青宅第二期可推出2房型，降低青年購屋壓力。

為了降低青年購屋壓力，南投縣政府去年推出青年住宅政策，利用南投市文化路縣有地，推出首批青年住宅，但至今仍未見動工，也沒看到縣府推出青年住宅銷售計畫。張嘉哲說，許多青年都希望能夠登記購買青年宅，希望縣府盡快推案並說明計畫時程。