聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣青年住宅明年底完工 3房580萬、4房698萬
南投縣政府去年推青年住宅，不少民眾相當期待，更關心價格、房型和完工日期。南投縣建設處長李正偉今天說，青年住宅5月動工，總戶數共44戶，工期1年半，最快明年底便可完工，分為3房和4房兩型，價格含車位分別為580萬和698萬元。
對於南投青年住宅價格，上班族田先生說，青年的收入3萬多元，如果自備款150萬元，還要貸款400到500多萬元，負擔仍很沈重。最好總價能壓低到五百萬元以下，縣議員張嘉哲也說，年輕人負擔房貸能力有限，建議青宅第二期可推出2房型，降低青年購屋壓力。
為了降低青年購屋壓力，南投縣政府去年推出青年住宅政策，利用南投市文化路縣有地，推出首批青年住宅，但至今仍未見動工，也沒看到縣府推出青年住宅銷售計畫。張嘉哲說，許多青年都希望能夠登記購買青年宅，希望縣府盡快推案並說明計畫時程。
李正偉說，青年住宅都依計畫進行，預計5月動工，最快明年底或後年初完工，青年住宅規劃二棟6樓、二棟7樓，總戶數44戶，其中3房35戶、4房9戶，3房32.98坪總價454萬，4房40.73坪約580萬元，定價每坪12到15萬元之間，停車位每位138萬元，房間坪數增大，讓青年有更多育兒空間，省下換屋麻煩。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言