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彰化縣306位防疫消毒大軍上場 亂丟廢棄口罩罰6千
新冠肺炎疫情持續擴大，彰化縣政府繃緊神經加強防疫，即日起，結合環保局及26個鄉鎮市清潔隊，共同投入306名消毒人力成立防疫消毒大隊，全縣總動員，針對民眾常活動的戶外公共環境，展開消毒，還保局強調，如果任意棄置廢棄口罩，將依廢棄物清理法處以最高的6000元罰鍰。
環保局表示，重點環境消毒的重點場所，包括火車、公車、YOUBIKE等交通場站，和電影院、超市、市場、商圈等人潮聚集的民生熱點，還有學校、民眾洽公機關等地點戶外公共環境。
環保局指出，公共場所防疫工作需要內外兼顧，各場所管理單位也要一起投入防疫消毒工作，針對各場所內部環境，特別是人員經常接觸的表面，如電梯按鈕、手扶梯、地面、健身器材、遊樂設施、桌椅、電話筒等經常接觸點是清潔消毒重點。
此外，公共浴廁，如水龍頭、廁所門把、馬桶及沖水把，應設置專責人員定期清潔，每天至少消毒一次，如民眾頻繁出入，應提高消毒頻率，落實室內與戶外一齊消毒才能預防接觸傳染，有效建立疫情防護網。
由於民眾幾乎都使用口罩，每天產生廢棄口罩十分驚人，除影響環境衛生外，更有傳染疾病之虞，環保局已針對各運動休閒熱點及醫院周邊積極稽查，若經稽查發現任意丟棄廢棄口罩屬實，將依廢棄物清理法最高處6000元罰鍰。
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