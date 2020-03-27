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挺前線抗疫人員 中部企業集資捐助10家醫療院所

中央社 / 台中27日電

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，和大集團董事長沈國榮號召中部十多家企業，集資新台幣800萬元捐贈給中部10家醫療院所，希望為前線醫療人員加油打氣。

捐贈活動今天在衛生福利部次長何啟功、立法院副院長蔡其昌、立委黃國書等人見證下，由沈國榮將善款捐贈給代表受贈的台中榮民總醫院院長許惠桓。

沈國榮表示，感謝醫療機構，與第一線防疫人員費盡心力，帶給大眾安全健康的生活環境，讓台灣的醫療水準站上國際舞台，也讓世界再次看到台灣。

蔡其昌說，感謝企業界對前線抗疫的醫療人員實質支持，希望能拋磚引玉，讓更多人關心或支持第一線抗疫人員，這段時間醫療人員都很辛苦，希望醫院的管理階層也都能共同體諒，給醫護同仁支持鼓勵，讓工作量能夠合理分配。

蔡其昌指出，透過捐贈活動，一方面表達立法院對行政部門防疫成效良好的支持，也感謝第一線醫護人員，長期為民眾的健康堅持守護，他也呼籲，政治口水少一點，對防疫工作很重要。

何啟功說，第一階段的抗疫讓大家肯定、全世界也刮目相看，希望學習台灣經驗，台灣依賴過去的抗疫經驗與健保，造就目前疫情的控制，但仍希望大家一起守住缺口。

蔡其昌 疫情 立法院

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