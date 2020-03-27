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許淑華聯合生技公司校園防護 送竹山高中1500瓶乾洗手
新冠肺炎疫情不停，立委許淑華關心校園防疫工作，上午結合結合民間生技公司前往國立竹山高中，提供全校師生一瓶茶樹乾洗手凝膠的抗菌隨身產品，保護個人健康，不但和同學們一同示範如何清潔手部，並且呼籲師生乾洗手消毒，讓校內的群聚感染機會大為降低。
基於當前勤洗手，成為國人最急需落實的日常生活常規，立委許淑華上午與康斯生技公司一起前往竹山高中，捐贈發放內含75%酒精成分的「茶樹乾洗手凝膠」1500瓶，供全全校師生隨身使用，希望防疫期間幫助師生做好個人防護，創造安全衛生的學習環境。
許淑華表示，平時除戴口罩、量測體溫外，正確的洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」很重要，配合廠商發放「茶樹乾洗手凝膠」，目的就是要提醒大家養成良好的自主衛生管理習慣，在用水不方便的時機，也可用這瓶凝膠來維持手部的清潔，同時隨時注意政府疫情指揮中心所發佈的訊息，持續做好各項防疫措施。
校長陳漢銘指出，謝謝立委許淑華和劉董事長的幫忙，目前學校已盡力做好防疫工作，讓學生保持正常學習，校內許多措施或許會造成大家的不便，校園放學後及假日期間也仍正常開放學校，讓社區民眾到操場運動，但強調目前室內場館不再外借，希望社區民眾都能配合及體諒。
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