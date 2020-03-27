搶攻清明連假觀光財 小朋友參訪免費送口罩、冰淇淋

疫情衝擊觀光產業，為搶攻清明、兒童節連假商機，台中市各業者紛紛推出各項優惠，包括小朋友參加著色比賽送拉麵、參訪送口罩、也有免費送冰淇淋及遊樂園門票買一送一等優惠。台中市府觀旅局指出，業者已加強防疫措施，讓民眾開心出遊。

台中市產業故事館協會推出多項連假限定活動，包括台灣味噌釀造文化館推兒童節著色比賽，即日起至4月6日繳回著色的圖畫，即可獲得十穀蕎麥拉麵1包，評選後得奬的小朋友還有豐富奬品與奬狀。

台中市神岡區的紙博館，連假期間推出參觀即贈可愛動物紙口罩一份；伊莎貝爾數位烘焙體驗館舉辦兒童免費吃冰淇淋活動；寶熊漁樂碼頭推出購票入場即獲得小小漁夫冒險卡一張，闖關任務成功，還可獲精美小禮物等多項好康，希望民眾在疫情期間安心到台中故事館協會各會員店家遊玩。

台中后里旅遊文創協會的各家業者也推出多項優惠，包括麗寶樂園門票買一送一活動，以及由約客&厚禮推出冰雪奇緣拍照比賽，完成指定任務即可獲得小禮物，著冰雪奇緣服裝禮服打卡還能得到高跟鞋DIY材料一組。

張連昌薩克斯風博物館則推出半日遊方案，讓遊客可以體驗手作音孔蓋鑰匙圈和薩克斯風明信片；木匠兄妹木工房推出兒時童趣DIY，有經典彈珠台、懷舊童玩組、飛機發射器、親子檜木筷子手作DIY等；連假期間到星月大地用餐即可享免費泡湯體驗。