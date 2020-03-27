台灣好行溪頭線4/6起大砍班 每天只剩往返22班次
原本經常客滿的台灣好行溪頭線，清明連假後將面臨大量砍班，監理單位已核定南投客運台中至溪頭線4月6日起至疫情結束，平日及例假日只剩往返共22班，其他日月潭線及各客運路線，因應營運成本考量，一律停開假日加班車，只行駛平假日一般班次。
南投客運表示，「台中至溪頭」與「台中至日月潭」原本是客運業者最熱門的路線，特別是每天的前幾班次，一般都是班班客滿，但隨著疫情持續，最近只有前3班還有人搭乘，但接下來的班次都少得可憐，因此上月不得不作出減班的措施，先報請監理機關同意後，公告取消假日加班車，只行駛平日班次。
觀察遊客前往日月潭、溪頭風景區的客運班次雖減少，但除例假日仍是搭乘率不高，甚至只有以往的4成，在營運考量下，決定自4月6日起。溪頭線從以往例假日42班、平日32班，一口氣砍到只剩22班，到疫情結束；至於台中至日月潭路線，考量每日往返的班車就達27車次，已足夠目前旅客需求，也暫時不安排假日加班車，另台中發車到台中高鐵、埔里、日月潭路線的機動加班車，平日也停開。
南投客運指出，目前部分路線包括6669日月潭遊湖公車、6670台中至日月潭、6664埔里至清境、6883台中至溪頭、6899台中至埔里，以及6670台中-高鐵台中站-埔里-日月潭路線等，都有班次的變動，詳情可上南投客運官網查詢。
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