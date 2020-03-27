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還在排口罩！彰化衛生局建議錯開時間多查資訊
儘管口罩工廠加緊生產，多少紓解口罩需求，但政府每天公布的新冠肺炎確診案例動輒2、30例，仍讓民眾十分恐慌，因此照樣排著長龍買口罩，彰化市旭光路一家藥局今天上午9點前還沒開門，就排了約30公尺買口罩的民眾。
新冠肺炎疫情緊繃，很多民眾轉而網購，加上警方要協助防疫，讓詐騙集團有可趁之機，彰化縣今年迄今的詐騙案件共發生229件詐騙案件，其中購買口罩詐騙案件有8件。
縣警局表示，購買口罩詐騙案件的共通點，都是被害人在社群網站臉書接觸到販賣口罩資訊，進而匯款後未收到口罩，聯絡賣家後發現賣家遭停權或聯繫不上，始知遭騙，不過，在實施口罩2.0政策後，縣警局尚無受理因使用口罩實名制2.0政策而遭騙案件。
縣警局強調，醫療級口罩已列為防疫物資，在網路上販售防疫口罩，可能涉及違法，因此目前在網路上販售防疫口罩，大多是詐騙集團所為。
彰化縣衛生局長葉彥伯說，目前口罩政策應可供應國人需求，民眾不要緊張，尤其是市區民眾，只要多走幾步，多留意一些相關資訊，其實很多藥局、衛生所都還有口罩，在同一條街，有的民眾寧可在藥局排著長龍，就不到隔壁就是衛生所買，其實錯開時間，到比較偏遠藥局，要買口罩不是那麼難。
因疫情吃緊，很多民眾消費型態也跟著改變，多轉往團購或網購，但也衍生不少消費糾紛，甚至詐騙案件，加上警方積極協助防疫，詐騙集團以為是防疫假期，很多民眾覺得最近接到電話詐騙案件增加了。
彰化警察分局在最近3個月來，即攔阻將近32件詐騙案件，彰化分局長林崇志表示，警方除藉由派出所與轄內金融機構、超商聯合成立LINE群組，即時傳遞最新詐騙手法宣導，員警更利用165防詐騙APP等平台查詢相關通報紀錄及可疑訊息，利用科技阻詐。
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