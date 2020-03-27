74快速道路匝道封1年多遭批 高工局允8月松竹開放
台74線快速道路是台中屯區、潭子往返市區重要道路，但部分匝道入口封閉，長達1年多未解除，用路人須繞道，且遲未設替代道路標誌，讓人迷路，罵聲連連。
立委莊競程今天上午邀高公局會勘，表達民怨；高公局同意，在和順路與松竹路段增設告示牌，也會努力提前於今年8月底開放匝道通行，以利交通順暢。
據了解，高速公路局是進行國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程銜接台74線之拓寬施工，從107年12月18日起全天24時封閉台74線松竹至潭子(21K+080~19K+750)西行線外側車道及外路肩，但至今封閉已長達1年多，開放遙遙無期。
不少用路人表示封閉過久交通不便，替代道路的指示告示也不清楚，常有駕駛人被迫繞來繞迷路，甚至發生車禍。
立委莊競程、市議員曾朝榮今邀高公局到北屯區松竹路一段與環中東路一段路口會勘，和平里長林標權、軍功里長黃銘河都前往反映不便。曾朝榮議員也說，現只能往南上太原匝道，繞一大圈，星期一、二、五、六、日又有太原夜市，逢六、日車子超多，原本15分鐘車程要多花上30-60分鐘，用路人相當不便。
高公局第二新工處第四工務所副主任余明旭指出，原定今年9月底完成台74線拓寬段西行線，將提前於8月31日完成開放松竹匝道西向入口，並恢復台74線橋上3個車道通行。
他說，台74線拓寬段施工動線受限兩側既存廠房，場撐架拆除、鋼筋吊運及RC作業空間都受限，以租地方式都未獲鄰地同意，只能利用假日借場地施工，嚴重影響工程進度。為爭取進度，原以2個工作面施作場撐上構，目前增開4個工作面，以6個工作面施作U1-U6，預計今年7月完成主結構工作項目
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