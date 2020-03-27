快訊

桃機到台南要花快1萬？男英國返台砸大錢機場包車

堅守防疫取消蜜月認賠5萬 正妹護理師：應該的

74快速道路匝道封1年多遭批 高工局允8月松竹開放

聯合報 / 記者張明慧趙容萱／台中即時報導
台74線快速道路松竹匝道入口封閉長達1年多未解除，用路人罵聲連連，立委莊競程（左五）、議員曾朝榮（右三）邀高工局協調。圖／莊競程服務處提供
台74線快速道路松竹匝道入口封閉長達1年多未解除，用路人罵聲連連，立委莊競程（左五）、議員曾朝榮（右三）邀高工局協調。圖／莊競程服務處提供

台74線快速道路是台中屯區、潭子往返市區重要道路，但部分匝道入口封閉，長達1年多未解除，用路人須繞道，且遲未設替代道路標誌，讓人迷路，罵聲連連。

立委莊競程今天上午邀高公局會勘，表達民怨；高公局同意，在和順路與松竹路段增設告示牌，也會努力提前於今年8月底開放匝道通行，以利交通順暢。

據了解，高速公路局是進行國道4號台中環線豐原潭子段第C715標潭子系統交流道工程銜接台74線之拓寬施工，從107年12月18日起全天24時封閉台74線松竹至潭子(21K+080~19K+750)西行線外側車道及外路肩，但至今封閉已長達1年多，開放遙遙無期。

不少用路人表示封閉過久交通不便，替代道路的指示告示也不清楚，常有駕駛人被迫繞來繞迷路，甚至發生車禍。

立委莊競程、市議員曾朝榮今邀高公局到北屯區松竹路一段與環中東路一段路口會勘，和平里長林標權、軍功里長黃銘河都前往反映不便。曾朝榮議員也說，現只能往南上太原匝道，繞一大圈，星期一、二、五、六、日又有太原夜市，逢六、日車子超多，原本15分鐘車程要多花上30-60分鐘，用路人相當不便。

高公局第二新工處第四工務所副主任余明旭指出，原定今年9月底完成台74線拓寬段西行線，將提前於8月31日完成開放松竹匝道西向入口，並恢復台74線橋上3個車道通行。

他說，台74線拓寬段施工動線受限兩側既存廠房，場撐架拆除、鋼筋吊運及RC作業空間都受限，以租地方式都未獲鄰地同意，只能利用假日借場地施工，嚴重影響工程進度。為爭取進度，原以2個工作面施作場撐上構，目前增開4個工作面，以6個工作面施作U1-U6，預計今年7月完成主結構工作項目

台74線快速道路松竹匝道入口封閉長達1年多未解除，用路人罵聲連連，立委莊競程（左五）、議員曾朝榮（左六）邀高工局協調。圖／莊競程服務處提供
台74線快速道路松竹匝道入口封閉長達1年多未解除，用路人罵聲連連，立委莊競程（左五）、議員曾朝榮（左六）邀高工局協調。圖／莊競程服務處提供

替代道路

延伸閱讀

中市潭子農會捐4000台斤馬鈴薯 給9所學校加菜

用路人注意！台74線拓寬施工 潭子往返松竹封閉8小時

擔心弱勢沒有防疫物資 立委莊競程捐出3千瓶乾洗手

中市府為空汙防治尋解方？莊競程：別淪為政治口水

相關新聞

堅守防疫第一線取消蜜月認賠5萬元 正妹護理師：應該的

剛新婚的亞洲大學附屬醫院開刀房鄭姓正妹護理師原訂3月6日到16日與夫婿出國到德國、瑞士蜜月，沒想到遇到新冠肺炎疫情，她馬...

11歲自閉兒的生日心願 送72杯咖啡給前線防疫醫護人員

如果今天是你的生日，將會怎麼過？患有高功能自閉症的小學生許玹，今天歡度11歲生日，在父母鼓勵下，託人將72杯咖啡、72雙...

獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工，因利用現地塊石舖排，潺潺流水，宛如台版土耳其「棉堡」，意外爆紅，不過人...

搶攻清明連假觀光財 小朋友參訪免費送口罩、冰淇淋

疫情衝擊觀光產業，為搶攻清明、兒童節連假商機，台中市各業者紛紛推出各項優惠，包括小朋友參加著色比賽送拉麵、參訪送口罩、也...

許淑華聯合生技公司校園防護 送竹山高中1500瓶乾洗手

新冠肺炎疫情不停，立委許淑華關心校園防疫工作，上午結合結合民間生技公司前往國立竹山高中，提供全校師生一瓶茶樹乾洗手凝膠的...

台灣好行溪頭線4/6起大砍班 每天只剩往返22班次

原本經常客滿的台灣好行溪頭線，清明連假後將面臨大量砍班，監理單位已核定南投客運台中至溪頭線4月6日起至疫情結束，平日及例...

還在排口罩！彰化衛生局建議錯開時間多查資訊

儘管口罩工廠加緊生產，多少紓解口罩需求，但政府每天公布的新冠肺炎確診案例動輒2、30例，仍讓民眾十分恐慌，因此照樣排著長...

74快速道路匝道封1年多遭批 高工局允8月松竹開放

台74線快速道路是台中屯區、潭子往返市區重要道路，但部分匝道入口封閉，長達1年多未解除，用路人須繞道，且遲未設替代道路標...

國小二年級學童寫信做加油海報 南投醫護人員好窩心

「謝謝醫生護士阿姨：你們辛苦守護大家健康，讓我很感動！」新冠肺炎病毒疫情延燒，醫護人員站在防疫最前線，南投縣平和國小二年...

清明連假方便梨山居民 中橫便道增開2個通行班次

清明連假將至，為方便大梨山地區民眾返鄉掃墓祭祖通行，今年4月2日至4月5日共4天，中橫便道由原開放3個時段增加為5個時段...

為醫護加油！台灣最強口罩工具機國家隊今捐近800萬元

新冠肺炎疫情增溫，中部企業界繼日前籌組台灣最強口罩工具機國家隊，今天由和大集團董事長沈國榮伴領高和春貴慈善基金會等企業人...

環評案敗訴 中龍鋼鐵：環境影響承諾沒有變更

環保團體控告台中市環保局審查中龍鋼鐵環評變更，致中龍鋼鐵廢棄物量超標25萬噸、 申請的氣冷高爐石等8項廢棄物增加45萬噸...

熱門新聞

英人隔離處所照片曝光 網友怒了：哪裡像監獄？

英人控隔離所如監獄? 花縣府錯愕：未收到抱怨

嘉義市新冠肺炎今天又增加2例！嘉義縣仍是淨土

獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

台南一個下午連5次地震 民眾覺得好奇怪

基隆連續2天增1確診累計3人 市府：境外返國者及接觸者

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。