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堅守防疫第一線取消蜜月認賠5萬元 正妹護理師：應該的
剛新婚的亞洲大學附屬醫院開刀房鄭姓正妹護理師原訂3月6日到16日與夫婿出國到德國、瑞士蜜月，沒想到遇到新冠肺炎疫情，她馬上取消蜜月，堅守崗位，當時德國、瑞士還非疫區，二人為此認賠約5萬元的違約金。鄭姓護理師今天說，身為醫護，取消出國是應該的，疫情期間竟有一堆人趁機撿便宜出國讓她心理很不平衡，但他還是感謝社會大眾挺醫護，店家用優惠或民眾說聲辛苦了，讓她覺得很暖心。
鄭姓護理師說，年初與丈夫完婚，蜜月旅行早在去年11月訂好，到德國、瑞士度蜜月，期待已久，但沒想到碰上疫情，最後只能忍痛取消。當時中國傳出疫情，她和先生每天也都看新聞持續關注，沒想到陸續越來越多國家出現確診者，當二人取消蜜月時，德國、瑞士還非疫區，旅行業者說我們取消就是違約，必須賠團費的3成，我們繳了約5萬的違約金，繳的很心痛啊，但也只能認賠了。
鄭姓護理師指出，前陣子，還傳出一堆人因疫情當前竟趁機撿便宜出國，相對我們犧牲出國行程還得賠違約金，且違約金會不會補償還不知道，感覺心情很差。
鄭姓護理師說明，因現在防疫，大門管控嚴格，訂餐都要由書記幫忙到醫院門口才能領取便當，常常都是自己帶簡單的東西果腹或是到醫院超商隨便買一下，三餐不正常是常有的事，自己最久是長達8小時沒進食。尤其她在開刀房服務，最怕遇到隱瞞傳染病或病情的患者，因為會增加醫護的感染風險；先生則是從事醫療器材工作，也有感染風險，二人都做好防護措施，一到家就洗手然後換掉衣褲。
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