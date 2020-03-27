國小二年級學童寫信做加油海報 南投醫護人員好窩心

「謝謝醫生護士阿姨：你們辛苦守護大家健康，讓我很感動！」新冠肺炎病毒疫情延燒，醫護人員站在防疫最前線，南投縣平和國小二年級學生近日寫出對醫護人員的感謝與支持，送到南投醫院打氣，小學生的童言童語觸動醫護人員，心裡滿滿感動，看完覺得充滿能量，繼續對抗疫情守護民眾健康。

南投醫院最近收到了三大張文圖並茂的海報，來自南投縣平和國小二年級的學生，內容全是對醫護人員的感謝，「醫生叔叔阿姨：謝謝您們在那麼危險的地方，真是辛苦您了」、「護士阿姨：謝謝您讓我們安心的上學」、「半夜還要照顧病人，每天都在充滿病菌的環境，我以後也要當醫護人員照顧大家」。

小學生以實際行動為醫護人員加油打氣，醫護人員被這些真誠的文字感動，南投醫院也將這些感謝內容張貼在院內藝術走廊，供院內員工及來院就診的患者與民眾觀看，期待將這些正向的能量感染給更多的人，為社會帶來良善氛圍。