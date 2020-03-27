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國小二年級學童寫信做加油海報 南投醫護人員好窩心

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投市平和國小學生寫信製成海報加油打氣，讓第一線醫護人員好窩心。圖／南投醫院提供
南投市平和國小學生寫信製成海報加油打氣，讓第一線醫護人員好窩心。圖／南投醫院提供

「謝謝醫生護士阿姨：你們辛苦守護大家健康，讓我很感動！」新冠肺炎病毒疫情延燒，醫護人員站在防疫最前線，南投縣平和國小二年級學生近日寫出對醫護人員的感謝與支持，送到南投醫院打氣，小學生的童言童語觸動醫護人員，心裡滿滿感動，看完覺得充滿能量，繼續對抗疫情守護民眾健康。

南投醫院最近收到了三大張文圖並茂的海報，來自南投縣平和國小二年級的學生，內容全是對醫護人員的感謝，「醫生叔叔阿姨：謝謝您們在那麼危險的地方，真是辛苦您了」、「護士阿姨：謝謝您讓我們安心的上學」、「半夜還要照顧病人，每天都在充滿病菌的環境，我以後也要當醫護人員照顧大家」。

小學生以實際行動為醫護人員加油打氣，醫護人員被這些真誠的文字感動，南投醫院也將這些感謝內容張貼在院內藝術走廊，供院內員工及來院就診的患者與民眾觀看，期待將這些正向的能量感染給更多的人，為社會帶來良善氛圍。

南投醫院為南投縣傳染病應變醫院，相當重視員工的防疫應變能力，定期辦理相關課程與演練，自疫情發生以來，全員投入防疫工作，守護南投縣民的健康。洪弘昌也呼籲民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節，配合政府的防疫政策，全民一起對抗武漢肺炎。

南投市平和國小學生寫信製成海報加油打氣，讓第一線醫護人員好窩心。圖／南投醫院提供
南投市平和國小學生寫信製成海報加油打氣，讓第一線醫護人員好窩心。圖／南投醫院提供

醫護人員 疫情 新冠肺炎

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