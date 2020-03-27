台中捷運綠線年底通車 G6、G8a基地招商
台中捷運綠線將於今年底通車，其中，文心崇德路口G6基地，南北串連豐原、潭子與台中大車站特區，東西連通新市政與北屯大坑；文心櫻花路口G8a基地，鄰近逢甲夜市及水湳經貿園區，兩基地區位優異，預估總銷金額達27億元及17億元，台中市政府即日起公告徵求投資人，8月26日截止。
交通局長葉昭甫表示，捷運綠線G6基地座落於崇德路與文心路交會處，位居四期重劃區範圍內，週邊特色異國餐廳、品牌專賣店沿街林立，在地生活圈風貌多元，交通動線則可南北串連豐原、潭子與台中大車站特區，東西連通新市政與北屯大坑，開發條件優異。
捷運綠線G8a基地位處櫻花路及文心路口，居台中各開發區交界的核心位置，北有逢甲夜市及水湳經貿園區、東有科博館、南有新市政特區，西有秋紅谷與朝馬轉運站，區位條件優異，未來捷運通車後，此站將成為逢甲對外新門戶，不論是投資現在或未來，皆相當具有優勢。
交通局指出，這2站開發案依大眾捷運法公告徵求投資人辦理開發，市府不預設立場，由投資人依市場機制充分發揮，以創造最大開發效益；另外，相教於一般BOT促參案，投資人僅有經營權，開發完成後，投資人可依貢獻比例分配建物所有權，自行使用收益與處分。
G6及G8a兩地分佔700坪及500坪，基地建蔽率及容積率均為70%及500%，開發項目比照商業區，相關招標資訊已於市府交通局網站－「公告資訊」－「捷運土地開發招商」項下公告，並預計4月下旬辦理招商說明會，歡迎投資人參與，打造台中捷運綠線璀璨雙星。
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