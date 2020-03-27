11歲自閉兒的生日心願 送72杯咖啡給前線防疫醫護人員

如果今天是你的生日，將會怎麼過？患有高功能自閉症的小學生許玹，今天歡度11歲生日，在父母鼓勵下，託人將72杯咖啡、72雙環保筷和加油卡片送到彰化秀傳醫院，給辛苦防疫的醫護人員加油打氣，也感謝醫護人員對他及家人的照護。

新冠肺炎疫情持續升溫，許玹從一月開始關注疫情的發展，感佩醫護人員防疫工作日夜辛勞。許玹自發性製作卡片寫上「秀傳加油」，來鼓勵醫護人員，她說，「謝謝因為有您們，我們才能免於恐懼」。

「台灣最美麗的風景，就是人與人之間的溫暖與人情味。」當媒體報導有些愛心民眾或單位送物資關懷醫護人員，爸爸許琮晟認為，秀傳曾幫助過他們，所以也想要回饋感謝醫護人員，能在這非常時期來表達他們心意，一家人都很支持這樣慶生，女兒也很開心過生日。

許琮晟說，本來是計畫請秀傳醫護人員喝咖啡，後來親戚知道之後，也要共襄盛舉，加碼贊助環保筷一起送給醫護人員，而72杯咖啡、72雙環保卡的數字72的諧音如同「請愛」兩字，代表他們一家人深愛台灣這片土地，也藉此傳達給大家「請愛」台灣，「請愛」台灣醫療團隊。

此外，許琮晟也送咖啡到住家附近的診所、藥局，及送牛奶給女兒就讀的和美鎮大嘉國小給老師和同學，分享生日的快樂與滿滿的祝福。

秀傳醫院表示，許玹在4歲前，被診斷出高功能自閉症後，從小許玹就在秀傳醫院接受職能及語言等治療， 父母在她每年生日都會做公益，希望幫她做善事，與人廣結善緣。在去年，許玹的慶生活動，父母邀請彰化縣二林鎮一所偏鄉小學學生們，來到台中他們家經營的蔬食餐廳享用美食。今年慶生是用咖啡和環保筷表達壽星的心意與祝福，感謝醫護人員的防疫辛勞。