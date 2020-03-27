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為醫護加油！台灣最強口罩工具機國家隊今捐近800萬元

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
和大集團董事長沈國榮（右）在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、衛福部次長何啟功見證下，捐出近800萬元，由台中榮民總醫院院長許惠桓（左）等各醫院代表受贈。記者趙容萱／攝影
和大集團董事長沈國榮（右）在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、衛福部次長何啟功見證下，捐出近800萬元，由台中榮民總醫院院長許惠桓（左）等各醫院代表受贈。記者趙容萱／攝影

新冠肺炎疫情增溫，中部企業界繼日前籌組台灣最強口罩工具機國家隊，今天由和大集團董事長沈國榮伴領高和春貴慈善基金會等企業人士，為感謝防疫第一線的醫護人員，並且為醫護人員加油打氣，將集結籌資近800萬元捐贈給中部10家醫療院所醫療人員，希望拋磚引玉，讓更多國人重視防疫醫療人員的辛勞。

和大集團董事長沈國榮說，早在今年農曆年初，二名立委蔡其昌、黃國書提議，發起這個活動，感謝醫療機構與第一線防疫人員在這次的防疫工作上費盡心思與人力，層層的防護只為帶給國人一個安全健康的生活環境，犧牲自己的自由與時間，讓台灣的醫療水準站上國際頂尖舞台，也讓世界再次看到台灣，她們都是保護台灣的幕後英雄，深深感謝全台所有參與防疫的醫護人員，台灣加油，全民加油。

見證人立法院副院長蔡其昌說，和大集團沈國榮登高一呼，號召企業界捐款力挺第一線防疫人員，也希望藉此吸引更多企業界願意來共同幫忙，讓台灣順利度過這次的難關。現在防疫「順時中」，行政院長蘇貞昌是總指揮，陳時中在防疫第一線努力，大家分工很清楚，他建議大家戴口罩防疫，也少點政治口水。我們以台灣為榮，最近民眾服務案件，父母是台灣人，孩子是外國籍，到處陳情盼讓孩子回來，他告訴陳情者「台灣防疫經驗受國際肯定，你有沒想過當台灣人比當美國人好？」

衛福部次長何啟功說，台北榮總勸退近四十人從歐美等地返國就醫，全國居家檢疫累計八萬多人，目前四萬六千人，擔憂去看病成破口，盼各大醫院做好把關，主動通報，一起守護台灣。

由和大集團董事長沈國榮伴領高和春貴慈善基金會、金宇城發展機構、京元電子、永勝光學、總太地產、墨力國際、允將建設、二億企業、環台水泥、盛華人力集團、時詣廣告等企業人士今天上午10時，在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、衛福部次長何啟功見證下，捐出近800萬元，由台中榮民總醫院院長許惠桓等各醫院代表受贈。

受贈單位包含中山醫學大學附設醫院、仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院、中國醫藥大學附設醫院、童綜合醫療社團法人童綜合醫院、林新醫院、澄清醫院、彰化基督教醫院、亞洲大學附屬醫院、秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院等十家醫院防疫醫護人員。

和大集團董事長沈國榮（右）在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、衛福部次長何啟功見證下，捐出近800萬元，由台中榮民總醫院院長許惠桓（左）等各醫院代表受贈。記者趙容萱／攝影
和大集團董事長沈國榮（右）在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、衛福部次長何啟功見證下，捐出近800萬元，由台中榮民總醫院院長許惠桓（左）等各醫院代表受贈。記者趙容萱／攝影
和大集團董事長沈國榮等人在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、衛福部次長何啟功見證下，捐出近800萬元，由台中榮民總醫院院長許惠桓等各醫院代表受贈。記者趙容萱／攝影
和大集團董事長沈國榮等人在立法院副院長蔡其昌、立委黃國書、衛福部次長何啟功見證下，捐出近800萬元，由台中榮民總醫院院長許惠桓等各醫院代表受贈。記者趙容萱／攝影

醫護人員 蔡其昌 台灣人

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