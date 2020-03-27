環評案敗訴 中龍鋼鐵：環境影響承諾沒有變更

環保團體控告台中市環保局審查中龍鋼鐵環評變更，致中龍鋼鐵廢棄物量超標25萬噸、 申請的氣冷高爐石等8項廢棄物增加45萬噸，影響民眾健康，提行政訴訟，台中高等行政法院前天判決環保局敗訴，須重新環評，可上訴；中龍鋼鐵表示，對宣判結果表遺憾，強調此案是依環境影響評估法送審，並經台中市環保局召開3次審查會議及1次環評大會審查，是經半數以上出席委員同意審核通過的專業認定，後續將於收到判決書後，再研議處理方向。

中龍鋼鐵說明，此案關鍵在於在環境影響評估說明書內容中，環團認定中龍變更鋼鐵產能，但實際上並不是如此，對於原環評書件空氣、水等環境影響承諾沒有變更，而公司積極響應政府「搖籃到搖籃」零廢棄循環經濟政策，增加資源化比例，減少廢棄物。

大肚山改善空汙聯盟賴怡均醫師表示，廢棄物嚴重傷害小朋友身心健康，指出鋼鐵業消耗能源卻製造很多汙染，中龍鋼鐵是半官方的機構，應該做領頭羊，訂定目標，每年減低空氣污染排放。

中龍表示，目前在製程副產物的廠內回收、廠外資源化均有不錯的成果，外界對中龍對氣冷高爐石、水淬高爐石、石膏、轉爐石、脫硫石、鐵銹皮等8項物質的去向與應用記載不明，與事實不符，上述物質在本公司之工廠登記、廢清書上均已登載為產品，自屬合法。目前在各項營建工程皆廣泛使用，相關實際用途如附表說明。

中龍指出，於環評與法院審查過程均充份說明各項物質之用途與流向，並承諾進行自主管理，對各項物質貯存、使用、品質進行控管，確保其能適材適所，響應循環經濟政策，發揮資源最大效用，顯示中龍努力善盡企業社會責任及良好管理之責。