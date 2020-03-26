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環評案中市府敗訴 中龍鋼鐵：環境影響承諾從未變過

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導

環保團體控告台中市環保局，審查中龍鋼鐵環評變更時違法，台中高等行政法院昨判決環保局敗訴；對此中龍鋼鐵強調，此案係依環境影響評估法進行送審，並經台中市環保局召開3次審查會議及1次環評大會審查，也是經半數以上出席委員同意審核通過，是專業認定。

中龍表示後續將於收到判決書後，再研議處理方向。

中龍鋼鐵說，此案關鍵在於在環境影響評估說明書內容中，環團認定中龍變更鋼鐵產能，但實際上並不是如此，對於原環評書件之空氣、水等環境影響承諾沒有變更，而公司積極響應政府「搖籃到搖籃」零廢棄循環經濟政策，增加資源化比例，減少廢棄物。

中龍特別說明，目前在製程副產物的廠內回收、廠外資源化均有不錯的成果，外界對中龍對氣冷高爐石、水淬高爐石、石膏、轉爐石、脫硫石、鐵銹皮等8項物質的去向與應用記載不明，與事實不符，上述物質在本公司之工廠登記、廢清書上均已登載為產品，自屬合法。目前在各項營建工程皆廣泛使用，相關實際用途如附表說明。

中龍指出，於環評與法院審查過程均充份說明各項物質之用途與流向，並承諾進行自主管理，對各項物質之貯存、使用、品質進行控管，確保其能適材適所，響應循環經濟政策，發揮資源最大效用，顯示中龍努力善盡企業社會責任及良好管理之責。

產品名稱

用途說明

水淬高爐石 做成爐石粉後，可取代水泥，加入混凝土能提升建築的強度及耐久性，兼具減少碳排放的效益，已廣泛應用，例如台北101大樓、高雄85大樓等重大工程都有使用，皆展現其優異之性能。

氣冷高爐石 用於相關建築物基礎與結構體、橋梁、消波塊等混凝土工程等。以氣冷高爐石取代天然砂石製成的混凝土護坡塊，經多次汛期沖刷考驗，能展現出良好的成效。

轉爐石 轉爐石相較天然砂石具有硬度較高與磨耗率低等特性，主要應用在土木工程興建、混凝土瀝青AC骨材、水利工程、水泥生料、回填材料甚至土壤改質劑等，其成功案例不計其數。

脫硫石 與石灰石成分類似，可替代石灰石做為水泥原料，且具有減碳效果。

鐵銹皮 做為煉鐵原料。

環評 建築

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