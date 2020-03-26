美國轉單不夠 名間薑量縮價跌農民籲大眾幫忙

南投縣名間鄉生薑產量全國最高，但受疫情影響，餐廳生意蕭條，導致薑的銷量大減四成，價格也大幅下滑一半，雖然最近受轉單效應影響，外銷美國、中東、新加坡約400多公噸但杯水車薪幫助不大，農民呼籲大家多吃優質國產薑，可增強免疫力，也助農友度過難關。

名間鄉嫩薑即將進入產期，農民卻開心不起來。名間農會常務監事謝添興說，全鄉生薑種植面積達150公頃，年產量9000公噸，去年同期平均每公斤100元，最近價格去跌到40多元，更重要的是，即將收成的嫩薑嚴重滯銷，主要是疫情影響，餐飲業生意蕭條，讓薑少了一大銷售管道，對農民衝擊很大。

他說，名間薑主要有老薑及幼薑兩種，老薑用來烹調食物，薑母鴨絕不能少了老薑，也能利用老薑煮成薑母茶，待涼溫後用來飲用或淨身洗頭。幼薑的用途甚廣，可烹調食物去腥味，也可醃製成醬菜銷售。

新冠肺炎疫情大流行，各行各業都受影響，農業也不例外，但相對於葉菜蔬果，大都以季採收，但生薑卻是一年期作物，現在正是產季，如果繼續滯銷、價格下跌，農民一年的辛苦泡湯，甚至生活會出問題。