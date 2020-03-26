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彰化4場考生祈福取消 桐花祭、賞鷹小旅行戶外見

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
每年春分前後大約3月中至4月初，數以萬計的灰面鵟鷹過境臺灣中部，在八卦山脈視野良好的制高點八卦山、橫山賞鷹平台等處都可用肉眼觀察到鷹群過境。圖／參山國家風景區管理處提供
每年春分前後大約3月中至4月初，數以萬計的灰面鵟鷹過境臺灣中部，在八卦山脈視野良好的制高點八卦山、橫山賞鷹平台等處都可用肉眼觀察到鷹群過境。圖／參山國家風景區管理處提供

彰化縣文化局因應新冠肺炎防疫措施，原訂3月28、4月11日、4月12日、5月2日在於四大書院舉辦的「彰化縣考生祈福活動」，因預估參加考生人數約4000人，為了避免群聚成為防疫缺口，取消辦理。

而彰化縣原訂4月18到5月3日的「客家桐花祭-美好彰化幸福桐遊」也取消集會式的開幕等活動，不過桐花步道仍加強整理，提供民眾優質的賞桐環境。

今年八卦山「鷹揚八卦」賞鷹系列活動將從 3月28日起舉辦八卦山生態小旅行，今年因受新型冠狀病毒疫情影響，取消大規模群聚活動，將分梯次、分路線進行15至20人的「鷹行千里」卦山生態小旅行，每逢周六、日出團，會加強防疫措施，每團出發前需量體溫，司機全程配戴口罩，車輛內部也都先經過全面消毒，以確保乘客安全無虞。

生態小旅行遊客可選擇到彰化市桃源社區探尋一線天峽谷秘境，搭配社區媽媽風味餐、及品嘗八卦山咖啡；或前往品嘗秀水鄉金興社區蒸籠冰棒、做喔熊人字拖DIY等，前300位報名享優惠價，報名專線（04）2529-9800，詳情可洽交通部觀光局參山國家風景區管理處網站。

生態藝文展將從3月28日至4月12日在八卦山脈生態遊客中心2樓舉行，展出向農委會特有生物保育中心商借之猛禽類與在地小型鳥等共21隻鳥類標本，「鷹雄事蹟」圖文徵集競賽是參山處鼓勵全台民眾用藝文創作的方式，寫下歷年參加鷹揚八卦活動之圖文心得，並分齡分組競賽，優勝者可獲得獎金與紀念品，投稿時間自3月28日起至4月30日止。

「鷹揚八卦」生態小旅行將帶大家探訪彰化市桃源社區一線天峽谷秘境。圖／參山國家風景區管理處提供
「鷹揚八卦」生態小旅行將帶大家探訪彰化市桃源社區一線天峽谷秘境。圖／參山國家風景區管理處提供

桐花祭 新冠肺炎

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