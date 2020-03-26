彰化4場考生祈福取消 桐花祭、賞鷹小旅行戶外見

彰化縣文化局因應新冠肺炎防疫措施，原訂3月28、4月11日、4月12日、5月2日在於四大書院舉辦的「彰化縣考生祈福活動」，因預估參加考生人數約4000人，為了避免群聚成為防疫缺口，取消辦理。

而彰化縣原訂4月18到5月3日的「客家桐花祭-美好彰化幸福桐遊」也取消集會式的開幕等活動，不過桐花步道仍加強整理，提供民眾優質的賞桐環境。

今年八卦山「鷹揚八卦」賞鷹系列活動將從 3月28日起舉辦八卦山生態小旅行，今年因受新型冠狀病毒疫情影響，取消大規模群聚活動，將分梯次、分路線進行15至20人的「鷹行千里」卦山生態小旅行，每逢周六、日出團，會加強防疫措施，每團出發前需量體溫，司機全程配戴口罩，車輛內部也都先經過全面消毒，以確保乘客安全無虞。

生態小旅行遊客可選擇到彰化市桃源社區探尋一線天峽谷秘境，搭配社區媽媽風味餐、及品嘗八卦山咖啡；或前往品嘗秀水鄉金興社區蒸籠冰棒、做喔熊人字拖DIY等，前300位報名享優惠價，報名專線（04）2529-9800，詳情可洽交通部觀光局參山國家風景區管理處網站。