疫情嚴峻！健身房人數大減將採實名制 學校游泳課也停了

新冠肺炎疫情嚴峻，許多運動館、游泳池人數大減，彰化縣多數學校的游泳池都已停止上游泳課，縣府教育處也行文各健身中心要求需採實名制入場，雖然許多健身中心都加強消毒工作，但3月分運動人數仍少了近五成。

近年來因為空汙問題，運動中心大為興盛，彰化縣內健身中心大增，民眾興起室內健身風氣，但受新冠肺炎影響，近來健身中心運動人數遽降，已難以看到有氧舞蹈教室擠滿人的盛況，不少民眾也不太敢去游泳，甚至覺得游泳池消毒味比較重了，應該是為了防疫水中多加氯。

彰化縣府教育處體育設施科長喬麗文表示，教育部體育署來函要求各健身中心需採實名制，縣府已發文給縣內40家業者比照辦理，將會加強稽查與輔導。

彰北運動中心執行長楊朝富表示，即日起依規定採實名制進場，運動中心二月進場人次約一萬九千多人，比起一月的二萬二千多人，少了一成多，到了最近，因疫情升溫，運動人數更少了四、五成，目前會來運動的多以月票，或是免費進場的高齡公益會員，散客購票者大減。

原本游泳他的餘氯標準是在1到3PPM，平常彰北運動中心的有效餘氯在1到1.5PPM，最近為了加強消毒也提高到3PPM，不過都在安全標準內。楊朝富說，運動中心不僅加強消毒，還增設空氣清淨機，希望做到防疫無死角，讓大家能安心運動。