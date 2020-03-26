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中市餐飲業者新點子苦撐 不忘推醫護致敬方案
抗疫期間，台中市餐廳雖然生意不佳，但仍一方面推出新點子苦撐生意，另也不忘藉著生意向醫護表示敬意。高檔日本料理店「春精緻日本料理餐飲會館」就與貿易公司結盟，利用閒置的宴會廳舉辦日韓食品特賣會；阿秋餐飲事業也持續推出7折的「醫護、警消人員外送便當優惠」和原價680元的現烤泰國蝦只賣49元。
春精緻日本料理餐飲會館最近在店外搭起了帳棚賣豬腳便當，每份大個豬腳便當只賣50元，吸引正在單元二重劃區施工的營建業者紛紛光臨。
此外，他們也把閒置的宴會廳與貿易公司合作，推出日韓食品特賣會。特賣會自28日至下個月6日，有700多項商品特賣，其中又以日韓泡麵最齊全，且因是貿易商特賣，少了中間通路商，價格特別優惠。
特賣會每天早上10時到晚上9時，且醫護從業人員到場消費，即贈foodpro牛軋餅禮盒一份。29日還邀請「胖子修花生米腸行動餐車」到場服務顧客。
阿秋餐飲事業也特別推出原價680元的現烤泰國蝦只賣49元活動，消費者只要前往用餐，並拍照打卡上傳，就可以享用一台斤重的49元「現烤泰國蝦」。
為了讓顧客更安心來店用餐，阿秋餐飲事業也加大餐桌間的距離，讓顧客能更安心享用美食。
阿秋餐飲事業人員說，醫護、警消人員外送便當很幸運地得到了許多醫院、診所、警局、消防隊等等單位的支持與鼓勵，單日便當外送量最高已達1300個，他們會持續為每一位辛苦的第一線防疫人員送上熱騰騰的便當。
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