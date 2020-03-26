台中監獄前被偷倒廢棄物 市議員籲抓到應嚴懲

台中市春社里培德路7號的台中監獄附近，今發現被人偷倒大型廢棄物。市議員張耀中、春社里長李志洋到場勘查發現，現場多數是沙發家具和廢棄木棧板，懷疑是不肖回收業者所為。

台中市環保局據報，已前往封鎖現場，除了將進行清理也將追查傾倒者，依廢棄物清理法移送法辦並進行裁罰。

張耀中說，春社里不少區域是山坡地，人跡罕至，尤其近監獄一帶鮮少有人居住，因此不肖業者趁著無人，在監獄大門外的坡坎傾倒廢棄物。

他說，過去雖也有抓到過偷倒廢棄物者並判刑，但因刑度過輕，獲判緩刑機會不小，又行為人疑似多為人頭戶，對意圖破壞環境的人士或公司，毫無嚇阻作用，期待市府一定要下定決心，若查獲即廢止其清運許可。

李志洋則呼籲市府和矯正署合作，爭取經費裝設完整監視器網路系統，讓獄方掌握人車出入狀態，不僅利於管理，也讓不肖業者不敢輕舉妄動。