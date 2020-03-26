中市提供交警消肺癌篩檢 查出3人罹患早期肺癌

台中市去年在15家醫院協助下，提供2230個名額為交警消人員進行肺癌篩檢，因成效良好，今年市府更編列預算提供3000個名額讓交警消進行肺癌篩檢名額並自4月1日起接受申請。

衛生局上午舉辦「肺癌篩檢啟動 守護交警消」暨108年成果發表記者會。市長盧秀燕會中指出，為保護交警消人員，市府今年編列預算提供3000個交警消肺癌篩檢名額，也感謝去年15家醫院的付出，讓交警消獲得更好的照顧。

因這項檢查，去年確診早期肺癌的義交董小姐特別現身市府的記者會，感謝市府、醫院提供篩檢機會，讓她及早發現做治療。

衛生局指出，去年在台中15家醫院熱心公益下，提供2230個肺癌篩檢名額，至今年1月底，已有1789位交警消人員檢查，發現有3位罹患早期肺癌，已及早接受治療，漸漸康復並定期回診追蹤。另有200多位屬肺部檢查高度異常個案，也持續追蹤。此外，還附帶發現900多人有脊椎、心臟或肝臟等疾病，均已由醫護團隊進一步追蹤並提供專業照護。