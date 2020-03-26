中市提供交警消肺癌篩檢 查出3人罹患早期肺癌
台中市去年在15家醫院協助下，提供2230個名額為交警消人員進行肺癌篩檢，因成效良好，今年市府更編列預算提供3000個名額讓交警消進行肺癌篩檢名額並自4月1日起接受申請。
衛生局上午舉辦「肺癌篩檢啟動 守護交警消」暨108年成果發表記者會。市長盧秀燕會中指出，為保護交警消人員，市府今年編列預算提供3000個交警消肺癌篩檢名額，也感謝去年15家醫院的付出，讓交警消獲得更好的照顧。
因這項檢查，去年確診早期肺癌的義交董小姐特別現身市府的記者會，感謝市府、醫院提供篩檢機會，讓她及早發現做治療。
衛生局指出，去年在台中15家醫院熱心公益下，提供2230個肺癌篩檢名額，至今年1月底，已有1789位交警消人員檢查，發現有3位罹患早期肺癌，已及早接受治療，漸漸康復並定期回診追蹤。另有200多位屬肺部檢查高度異常個案，也持續追蹤。此外，還附帶發現900多人有脊椎、心臟或肝臟等疾病，均已由醫護團隊進一步追蹤並提供專業照護。
為持續提供台中交警消人員肺癌檢查補助，今年已編列約1000萬元預算，提供交警消低劑量電腦斷層檢查的肺癌篩檢補助服務，4月1日正式啟動，更多相關資訊請上網站 https：//bit.ly/2ya57Zj 查詢。
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