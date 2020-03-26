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因應疫情遠端教學啟動 盧秀燕體驗線上學習

中央社 / 台中26日電

因應武漢肺炎疫情可能造成停課讓學童學習中斷，台中市政府打造「台中市線上教學資源中心」，市長盧秀燕今天親自體驗時表示，市府應超前準備，盤點全市電腦視訊設備。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，若學校出現疫情，就可能面臨停課狀況，市府表示，除已針對居家檢疫及隔離學生推動遠距教學，並打造「台中市線上教學資源中心」，涵蓋1至12年級各科至少2000筆以上學習影片及補充教材，提供居家學生線上學習。

台中市政府教育局今天運用雲端視訊軟體，模擬大規模停課時的遠距教學SOP，包括「按1下輕鬆讀取學習內容」、「2星期互動學習不中斷」、「3分鐘完成補課計畫」，惠文高中國中部學生們則各就各位，在教師點名後開始上數學課，而盧秀燕也化身「盧同學」，在市府操作平板電腦同步上課。

盧秀燕表示，目前全市居家檢疫及隔離人數已破6000人，其中26人是學生。另外，台中市仍有80名學生在海外尚未返台，一旦回台後在居家檢疫期間，也需要進行補課。因應現況及未來可能發生的大規模停課，教育局提前整備線上學習課程，讓老師快速備課、同步授課，學生安心學習。

對於盧秀燕指示盤點全市電腦視訊設備，台中市教育局長楊振昇表示，全市中低收入學生約3000多人，市府目前已先備妥約1萬2000多台平板電腦，供偏遠地區、弱勢家庭或家中視訊設備不足的學生借用，市府也同時接洽企業提供贊助，讓設備供應無虞。

台中市 盧秀燕 停課

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