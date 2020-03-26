機器人幫你消毒手 高中生廢寢忘食完成程式

新冠疫情嚴峻，各學校每天替學生們噴灑消毒乾洗手是一項繁重的工作，台中市大明高中汽車科二年級學生游冠傑因此設計了一款「防疫機器人」取代人工噴霧，終於讓負責噴霧的師長和志工同學不再手抽筋。校方今特別給予表揚，認為游冠傑是抗疫小勇士，也是學生中的典範。

游冠傑上午在機器人旁看噴霧成效，感覺很滿意。他說，每天早上看到師長和志工同學們輪流替所有學生噴灑酒精消毒，他卻有一點感到擔心；因為噴灑時，雙方距離拉近，無形中增加了感染的風險。因此他想「有什麼是可以替他們做的呢？」。

他和機器人社的同學和老師討論後，想到了用機器人替代人工噴灑酒精應該可行，於是馬上任務分組；一組進行機構設計，另一組撰寫程式，「廢寢忘食」了兩天後終於設計完成。

他還特別請同學進行測試，當看著70幾個人的隊伍一一完成清毒工作，心裡真的高興極了。後來再經校長、主任們測試成功後，終於在今天上學時派上用場。

校長吳原榮說，從程式到組裝幾乎是游冠傑獨力完成，但也感謝老師的指導和其他學生的團隊合作，成果讓人驚艷。雖然市面上自動噴霧器不貴，但以教育觀點，尊重孩子、適性發揮，就是教育的核心價值。