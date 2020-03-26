今年特色茶評鑑改直播 減少民眾圍觀群聚風險

因新冠肺炎疫情發展迅速，南投正值春茶採收期，縣內不少茶農、咖啡農擔心農政單位是否會宣布停辦或延辦，年度重要的評鑑評選，對農業造成銷售的影響，農糧署經召集農會代表討論是否定期舉辦茶及咖啡評鑑時，最終決議為因應疫情，特色茶評鑑競賽一律改用直播等方式公開評審，不開放農民或民眾參觀以減少群聚風險。

此外，面對國內產量愈來愈多的咖啡，年產量已達1000公噸，農糧署也與各地農會取得共識，年度咖啡評鑑已規劃調整為縣級賽與全國賽2階段賽制台中市原定今年辦理全國咖啡評鑑，上周已決議延後全國咖啡賽，同時建議地方評估於6月底前延緩辦理縣級賽，將視疫情發展情形，7月再評估辦理方式及日期。

台灣茶年產量產量1萬4698公噸，年度特色茶的評鑑競賽，更是各級農會茶農參加的重要標的，只要能夠獲得好的評級，即代表茶葉的身價，雖有部分人認為疫情當前，考量茶葉評鑑某方面算半封閉示，複賽與決賽都是茶改場專家擔任評審，在場眾多參賽茶農都極為關切自己的名次，容易造群眾效應。

農糧署與各農會針對是否因應疫情停辦或延辦茶評鑑討論後，認為各縣市產區的特色評鑑對茶葉銷售確有幫助，且農會多傾向繼續辦理，最後決議為因應疫情，特色茶評鑑競賽一律改用錄影直播等方式公開評審，不開放農民或民眾參觀以減少群聚風險。