疫情延燒超前部署 彰化模擬線上教學

新冠肺炎疫情延燒，彰化縣各級學校預計在3月底前做好各種應變措施，避免影響學生停課時的「受教權」，彰化縣長王惠美到二林鎮原斗國中小，了解國小部線上補課模擬教學活動，校方今天試辦線上視訊生物課，學生再以Google表單回傳實驗結果。

原斗國中小是彰化第一所國中小合併的學校，校長王心怡說，目前國中部學生都已經完成線上模擬及居家補課演練，國小部學生也完成帳號建置，未來若真停課，學生可以在家自主學習，依照事前規畫的課表，在表定時間進到網路虛擬教室上課，老師可透過直播、看簡報，再回傳作業或實驗結果等，掌握學生學習狀況。