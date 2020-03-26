疫情延燒超前部署 彰化模擬線上教學
新冠肺炎疫情延燒，彰化縣各級學校預計在3月底前做好各種應變措施，避免影響學生停課時的「受教權」，彰化縣長王惠美到二林鎮原斗國中小，了解國小部線上補課模擬教學活動，校方今天試辦線上視訊生物課，學生再以Google表單回傳實驗結果。
原斗國中小是彰化第一所國中小合併的學校，校長王心怡說，目前國中部學生都已經完成線上模擬及居家補課演練，國小部學生也完成帳號建置，未來若真停課，學生可以在家自主學習，依照事前規畫的課表，在表定時間進到網路虛擬教室上課，老師可透過直播、看簡報，再回傳作業或實驗結果等，掌握學生學習狀況。
王心怡表示，現在須超前部署，若停課1個月以上，學生中斷學習太久，回到學校恐怕補課補不完，目前規畫的線上學習仍盡可能符合學校課程進度，但回到學校仍須再透過老師面對面扎實再複習，這段時間也灌輸學生在家學習「自律」的重要。
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