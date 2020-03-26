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蔡培慧將接行政院中辦執行長 以台中為中心服務彰投苗
經過一段思考後，南投縣前立委蔡培慧上午表示決定接受行政院長蘇貞昌的徵名，接任行政院中部辦公室執行長，留在中部發揮個人專長，將以台中為圓心，放大銜接南投、彰化及苗栗等中部生活圈，進行整體的戰略思維，進一步徹底改善中部各縣市的體質。
競選期間常常自稱「菜頭粿」的蔡培慧，4月1日將接任行政院中辦執行長職務，今年1月落選後，她原本只想留在魚池家鄉，以個人農業博士的身分深耕地方，不間斷繼續服務南投鄉親，但感謝行政院長蘇貞昌肯定並勸進，決定放大個人的服務範圍，接下中辦執行長重任，但同時保留草屯太平路的服務處持續為大家服務，同時聽取民意。
蔡培慧並說，未來接任後，除繼續國家十分重視台灣的農業發展政策，考量台中是科技研發與精密工業的重鎮，倘若能結合科技農業的發展，對科技、傳產技術的創新育才留才；此外，包括交通路網的整合串連、教育及產業資源的盤整，都是努力的方向。
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