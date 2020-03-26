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行政院中辦執行長 綠營前立委「菜頭粿」蔡培慧接任

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
蔡培慧將接任行政院中部辦公室執行長，希望打造「城鄉共好中台灣」目標。記者江良誠／攝影
蔡培慧將接任行政院中部辦公室執行長，希望打造「城鄉共好中台灣」目標。記者江良誠／攝影

行政院中部辦公室執行長確定由民進黨前立委蔡培慧下月1日接任，蔡培慧說，中辦主要工作是整合縣市資源，她會促成中彰投交通和產業整合，也讓教育體系基礎更到位，促成「城鄉共好中台灣」目標。

蔡培慧原任不分區立委，今年轉戰南投縣第一選區立委，蔡培慧有大學教授身分，卻以農業和社區經營「菜頭粿」親切草根形象投入艱困選區，嚴重威脅藍營馬文君，蔡培慧雖敗猶榮，綠營支持者都勸進她參選下屆南投縣長。

蔡培慧強調，她做事實實在在，接下中辦執行長，就要做好整合中部縣市，促成城鄉共同發展，沒有考慮縣長選舉。但她選後承諾會留在南投，因此南投服務處仍會繼續運作，服務鄉親。

中辦執行長一職，原本傳出由前無黨籍立委洪慈庸接任，洪轉任立法院長顧問後，再傳出由前彰化縣長魏明谷接任，最後確定由蔡培慧接下執行長工作。

蔡培慧說，行政院長蘇貞昌肯定她的努力和專業以及深耕中部服務的決心，她4月1日上任後，會以「城鄉共好中台灣」作為目標，第一，是完成中彰投民生和交通的整合，包括輕軌等建設做整體考量。第二是產業和科技整合，台中精密科技、彰化傳統產業和南投的電動車和蓄電池及電纜業都相當重要，可進一步串連整合；第三，是讓教育體系基礎更到位，例如中興新村可發展為中部農業研究重鎮。

新冠肺炎疫情當前，她促成口罩生產線的整合，提升口罩生產量；協助院際合作，由中榮支援埔榮、彰基協助佑民醫院等，強化新冠肺炎醫療能力。另外，社區長照據點工作人員，應提供口罩和酒精等防疫設備，也減少老人聚餐、共食，避免成為防疫破口。

蔡培慧 新冠肺炎 口罩

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