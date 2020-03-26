中市潭子農會捐4000台斤馬鈴薯 給9所學校加菜

台中市潭子區馬鈴薯栽種面積130公頃，年產量約3800公噸，為全台第五大產區。潭子區農會今日捐贈4000台斤在地新鮮馬鈴薯給潭子區9所學校，為學生的營養午餐加菜，希望藉此讓更多小朋友了解在地農業，學習感恩惜福。

潭子區農會總幹事林淑茵表示，潭子區的馬鈴薯年產量是全台第五大，種植面積約130公頃，年產量達3800公噸，每年10月到隔年4月是馬鈴薯產季。今天捐贈4000台斤馬鈴薯給潭子區9所國中小學營養午餐食用，除大力推廣優質的在地馬鈴薯，回饋社會，也讓更多小朋友了解在地農業，學習感恩惜福，真正落實食農教育精神，並拋磚引玉。

台中市農業局長蔡精強說，潭子農會捐贈馬鈴薯給潭子區國中小學學童營養午餐加菜，這是很好的活動，未來也希望能提供給食物銀行，供關懷據點及弱勢家庭「吃在地、食當季」。