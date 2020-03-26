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台灣防疫水龍頭美追單爆單 業者回饋送在地國中小

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣水五金業者今天捐贈防疫水五金設備給彰化縣國中小，今天由縣長王惠美代表受贈。記者林宛諭／攝影
彰化縣水五金業者今天捐贈防疫水五金設備給彰化縣國中小，今天由縣長王惠美代表受贈。記者林宛諭／攝影

彰化縣水五金業者生產防疫水五金產品，美國也追單爆單了，水五金業者在趕工之餘，也捐贈防疫感應水龍頭等給彰化縣國中小，今天由縣長王惠美代表受贈，王惠美說，水五金是彰化重要產業，業者也透過創意與巧思，提升防疫效果。

王惠美說，彰化水五金年產值達五、六百億元，此次彰一興公司捐贈市值316萬元的專利產品防疫型水皂合一感應水龍頭200組，達利五金公司也捐助價值11萬元的水把手水龍頭200組，彰化縣水五金產業發展協會與財團法人金屬工業研究發展中心也集資86萬多元，捐出衛生水栓1600組。

王惠美說，縣府會將業者捐贈的水五金設備轉送縣內國中小學，也再次提醒大家，一定要落實勤洗手，否則防疫效果會大打折扣。

彰一興實業有限公司總經理王翔鴻說，他們將紅外線感應式水龍頭、自動化感應給皂機合而為一，傳統水龍頭都會有碰觸問題，專利產品防疫型水皂合一感應水龍頭完全避免碰觸，進而達到防疫的目的，最近美國已下大訂單爆單了，頻頻催貨，不過他們為了回饋地方，先捐給彰化國中小，希望為防疫貢獻心力。

達利五金衛浴公司總經理陳佳裕表示，以往洗手步驟「濕、搓、沖、捧、擦」有一次，看到因為小朋友的手太小，捧水的量不多，並不能真正清潔，所以研發此款水把手水龍頭，在2018年獲高雄國際發明獎金牌，當開啟水龍頭，水即從把手處出水，讓小朋友在洗手時不會受到病菌交叉感染。

彰化縣水五金產業發展協會理事長楊永芳表示，彰化水五金產業捐贈水五金防疫科技產品，希望藉此推展到全國，水五金產業發展協會將提供最優惠的供應價格給需要的民眾，支持全國的防疫措施。

財團法人金屬工業研究發展中心處長武威宏指出，水五金過去一、二十年在金屬中心的協助下，已經有了防疫科技，透過這些防疫科技回饋給在地的中小學，甚至比較高端的醫院，讓防疫科技更加落實，相信這就是彰化之光。

彰化縣水五金業者今天捐贈防疫水五金設備給彰化縣國中小，今天由縣長王惠美代表受贈，並試用防疫水龍頭等。記者林宛諭／攝影
彰化縣水五金業者今天捐贈防疫水五金設備給彰化縣國中小，今天由縣長王惠美代表受贈，並試用防疫水龍頭等。記者林宛諭／攝影

王惠美

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