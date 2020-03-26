獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制

東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工，因利用現地塊石舖排，潺潺流水，宛如台版土耳其「棉堡」，意外爆紅，不過人車擠爆山區，山區路窄沒有迴轉空間，車輛亂停併排，亂象不斷。東勢林管處考量遊客安全，今天起在主要通道上設置圍籬加強管制，呼籲遊客不要擅自闖入，以維護自身安全。

台中市和平區烏石坑溪上游防砂壩主壩基礎嚴重掏空達9公尺，危及下游自由國小烏石分校、烏石坑林道及長榮橋等設施，影響通行安全。東勢林管處因此針對主壩下游採緩坡式固床工，並就地取材利用現地塊石鋪排、調整，達到溪床緩坡化，今年2月完工。

有網友發現到此處水瀑景觀區拍照，只要抓到特定角度，看起來就像置身於土耳其著名景點「棉堡」，吸引不少人慕名而來，人車瞬間塞爆山區，車亂停丶人亂走，當地民衆生活屢被打擾，當地警方紓解交通也疲於奔命。