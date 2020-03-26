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獨／爆紅景點「台版小棉堡」封了！今日起設圍籬管制
東勢林管處在台中市和平區烏石坑溪施作緩坡式固床工，因利用現地塊石舖排，潺潺流水，宛如台版土耳其「棉堡」，意外爆紅，不過人車擠爆山區，山區路窄沒有迴轉空間，車輛亂停併排，亂象不斷。東勢林管處考量遊客安全，今天起在主要通道上設置圍籬加強管制，呼籲遊客不要擅自闖入，以維護自身安全。
台中市和平區烏石坑溪上游防砂壩主壩基礎嚴重掏空達9公尺，危及下游自由國小烏石分校、烏石坑林道及長榮橋等設施，影響通行安全。東勢林管處因此針對主壩下游採緩坡式固床工，並就地取材利用現地塊石鋪排、調整，達到溪床緩坡化，今年2月完工。
有網友發現到此處水瀑景觀區拍照，只要抓到特定角度，看起來就像置身於土耳其著名景點「棉堡」，吸引不少人慕名而來，人車瞬間塞爆山區，車亂停丶人亂走，當地民衆生活屢被打擾，當地警方紓解交通也疲於奔命。
東勢林管處表示，此處為緩坡式固床工程，並非遊憩區，加上烏石坑溪上游不定時降雨，溪水瞬間暴漲危害遊客安全，雖然現場設立多處告示牌，且每日發布新聞稿及各種媒體管道宣導，但成效不佳，仍有近千名的遊客在危險水域活動，為保障遊客安全，今日起在主要通道上設置圍籬防止人車進入，也呼籲遊客不要擅自闖入，以維護自身安全。
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