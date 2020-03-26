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台中捷運再招募42人！最高薪資破6.5萬元

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中捷運綠線年底通車，因應未來營運所需，台中捷運公司今天中午12點起至4月9日17點止，最高月薪6.5萬元。圖／台中市交通局提供
台中捷運綠線年底通車，因應未來營運所需，台中捷運公司今天中午12點起至4月9日17點止，最高月薪6.5萬元。圖／台中市交通局提供

台中捷運綠線年底通車，因應未來營運所需，台中捷運公司今天中午12點起至4月9日17點止，公開招募基層主管及中階幕僚共42人，職缺包含運務、維修、經營管理類等三大類組，薪資依職務不同，約落在4萬2200元至6萬5600元，歡迎踴躍報名。

台中捷運公司指出，這次招募盼延攬業界相關經驗人才，擔任基層主管及中階幕僚等職位，展開通車前系統穩定性測試、營運模擬演練、初履勘等各項準備作業，一律採網路報名，報名時間至4月9日17點止。

甄試包含書審、筆試及職涯發展測驗（占總成績50%）及面試（占總成績50%），各職缺甄試、專業測驗科目及簡章規定，可至台中捷運公司徵才報名系統：https://recruit.tmrt.com.tw/查詢。

台中捷運公司表示，因應新冠肺炎疫情，延攬作業也制定相關防疫措施（如量測體溫、配戴口罩應試、加大座位距離等），並依疫情變化調整考試日期、時間及地點，請應考人密切注意。

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