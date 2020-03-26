影／南投梅子節防疫 取消千人製梅改小而美體驗

又到是梅熟時節，南投縣梅子節每年舉辦千人做脆梅場面盛大，今年因新冠肺炎疫情首度取消，改為小而美的食農體驗，以每次10人以上，讓遊客手做脆梅、Q梅、釀梅醋和手做蔬食，鼓勵遊客多吃健康的梅子保健康。

南投縣是梅子故鄉，面積達1379公頃占全國3分之1以上，主要產地包括信義、水里、國姓及仁愛鄉，南投縣921地震後每年3月下旬舉辦梅子節活動，包括千人製梅活動，遊客蜂擁而至，成為南投縣招牌。

今年因為新冠肺炎，如何行銷梅子又兼顧防疫，讓縣府和信義鄉等農會煞費苦心，上午記者會改在縣府戶外廣場舉行，控制人數在百人以下，且過程戴口罩、酒精洗手，由副縣長陳正昇、信義農會總幹事黃志輝、農業處長陳瑞慶等人，製作脆梅和紫蘇青梅豆腐等料理，以精緻體驗，吸引遊客上山品梅。

信義鄉農會總幹事黃志輝說，農會梅子夢工廠每日上午10點，下午1點半、2點半，三場次舉辦青梅體驗，滿10人即可開班，每場20人為限，每人收費250元，可折抵伴手禮館消費250元。