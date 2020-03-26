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影／南投梅子節防疫 取消千人製梅改小而美體驗
又到是梅熟時節，南投縣梅子節每年舉辦千人做脆梅場面盛大，今年因新冠肺炎疫情首度取消，改為小而美的食農體驗，以每次10人以上，讓遊客手做脆梅、Q梅、釀梅醋和手做蔬食，鼓勵遊客多吃健康的梅子保健康。
南投縣是梅子故鄉，面積達1379公頃占全國3分之1以上，主要產地包括信義、水里、國姓及仁愛鄉，南投縣921地震後每年3月下旬舉辦梅子節活動，包括千人製梅活動，遊客蜂擁而至，成為南投縣招牌。
今年因為新冠肺炎，如何行銷梅子又兼顧防疫，讓縣府和信義鄉等農會煞費苦心，上午記者會改在縣府戶外廣場舉行，控制人數在百人以下，且過程戴口罩、酒精洗手，由副縣長陳正昇、信義農會總幹事黃志輝、農業處長陳瑞慶等人，製作脆梅和紫蘇青梅豆腐等料理，以精緻體驗，吸引遊客上山品梅。
信義鄉農會總幹事黃志輝說，農會梅子夢工廠每日上午10點，下午1點半、2點半，三場次舉辦青梅體驗，滿10人即可開班，每場20人為限，每人收費250元，可折抵伴手禮館消費250元。
依梅子成熟各階段，3月23日到4月5日手作脆梅；4月6日到4月26日手作Ｑ梅；4月27日到5月10日以完熟黃梅手釀梅醋。另外，每日2場次「來去山上煮一餐手作蔬食」體驗，第1場時間10點半、第2場下午2點半，每人收費500元，每場20人為限。平日接受電話預約及現場報名，假日採電話預約，報名就可參加園區導覽，還可品嘗梅酒。配合政府防疫政策，參加手作青梅體驗，請自備口罩。
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