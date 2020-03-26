居家隔離爆增里鄰長近崩潰 台中議員籲防疫納入保全

返國人員愈來愈多，讓台中市居家檢疫、隔離人數從上周僅千人，現已爆增到6200人，讓負責監督管控的由里幹事與里鄰長系統疲於奔命，中市民進黨團議員今要求，應把樓管、保全納入防疫體系，除減輕里長與公所負擔，也能強化耳疫能量。

中市民進黨團總召陳世凱與黃守達、邱素貞、林德宇、張家銨、何敏誠、李天生等人今召開記者會，強烈要求市府檢討，把保全納入防疫體系。

台中市公寓大廈管理維護服務公會、保全商業同業公會都表示支持，願成為防疫夥伴；但中市公寓大廈管理維護服務公會理事長張達錩說，目前被隔離或檢疫人員，多數回到公寓大廈居住，但擔任保全與樓管的服務人員在第一線與住戶接觸，包括收送信、轉知事項、園藝，卻完全無資訊，無法得知哪一戶是被居家隔離或檢疫者，資料闕如下密切接觸，易成防破口。

中市保全商業同業公會理事長毛約翰也指出，保全在公寓大廈出入口，且了解住戶出入狀態，是最好協助防疫人員，市府應納入防疫體系，同時提供口罩、酒精與殺菌設備等物資，以免密切接觸反被感染。

西區里長蕭行凱也承認居家檢疫人數增加，里幹事與里長工作量爆增，每日要關懷、注意行蹤，壓力很大，且居家檢疫包不足，市府應成立專責單位處理。

對此中市衛生局副局長陳南松與警察、都發局等單位表示，目前是以電子器材配合里長，管控居家隔離、檢疫者行蹤，會與民政平台和防疫會議上討論，是否納入保全系統，能不能透露資料還涉個資法問題。

至於物資，口罩是由中央配發，會盡量提供口罩套，另耳溫槍與酒精前陣子缺貨，現已努力中，會先提供購買窗口。

陳世凱、黃守達議員表示，台中的公寓大廈動輒上百戶，維管人員防疫設備不足，萬一成染病，反使整棟大樓都要封起來。