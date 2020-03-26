向防疫前線致敬！ 贈防護面罩、隔離衣暖爆醫護的心

新冠肺炎確診人數不斷攀升，防疫成為全民共識，台中慈濟醫院近月來接獲社會各界捐贈簡易防護面罩、隔離衣，甚至食品及護手霜等各種防疫物資。醫院院長簡守信感謝各行各業鼓勵站在防疫最前線的醫療同仁，大家一起努力對抗疫情。

台中慈濟醫院盤點各界送來防疫物資，採檢的防護設備，包括慈濟高雄區志工自製簡易防護面罩、慈濟中區志工車縫防水隔離衣、出院病人與企業分別捐贈護目鏡，讓醫療人員能做好自身防護，以免曝露在病毒傳染險境。更有來自中興大學管理學院提供茶飲與護手霜，中部多家食品企業送的甜點、咖啡與糕餅，補充醫療人員體力。

慈濟高雄區志工林景猷說，17年前抗SARS時期，簡易防護面罩曾經發揮作用；新冠肺炎疫情再起，又可以派上用場，除慈濟醫療志業各醫院，也贈送多家醫療機構共同防疫。

陶立賢的鄰居是慈濟醫院同仁，他知道第一線人員的辛苦，親自送護目鏡到醫院，他說，防疫物資都面臨缺貨，知道辛苦的醫護人員也有相同困境，家人剛好買到護目鏡，就決定盡一份心力。