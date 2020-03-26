快訊

日2少女荒廢旅館探險後人間蒸發 24年後海上撈出白骨

向防疫前線致敬！ 贈防護面罩、隔離衣暖爆醫護的心

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中慈濟醫院近月來接獲社會各界捐贈簡易防護面罩、隔離衣，甚至食品及護手霜等各種防疫物資。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院近月來接獲社會各界捐贈簡易防護面罩、隔離衣，甚至食品及護手霜等各種防疫物資。圖／台中慈濟醫院提供

新冠肺炎確診人數不斷攀升，防疫成為全民共識，台中慈濟醫院近月來接獲社會各界捐贈簡易防護面罩、隔離衣，甚至食品及護手霜等各種防疫物資。醫院院長簡守信感謝各行各業鼓勵站在防疫最前線的醫療同仁，大家一起努力對抗疫情

台中慈濟醫院盤點各界送來防疫物資，採檢的防護設備，包括慈濟高雄區志工自製簡易防護面罩、慈濟中區志工車縫防水隔離衣、出院病人與企業分別捐贈護目鏡，讓醫療人員能做好自身防護，以免曝露在病毒傳染險境。更有來自中興大學管理學院提供茶飲與護手霜，中部多家食品企業送的甜點、咖啡與糕餅，補充醫療人員體力。

慈濟高雄區志工林景猷說，17年前抗SARS時期，簡易防護面罩曾經發揮作用；新冠肺炎疫情再起，又可以派上用場，除慈濟醫療志業各醫院，也贈送多家醫療機構共同防疫。

陶立賢的鄰居是慈濟醫院同仁，他知道第一線人員的辛苦，親自送護目鏡到醫院，他說，防疫物資都面臨缺貨，知道辛苦的醫護人員也有相同困境，家人剛好買到護目鏡，就決定盡一份心力。

急診室主任李冠儀表示，醫療人員肩負檢疫重責大任，面對未知傳染病，心理壓力之大可想而知，來自各界不同物資讓同仁格外窩心。

慈濟中區志工車縫防水隔離衣。圖／台中慈濟醫院提供
慈濟中區志工車縫防水隔離衣。圖／台中慈濟醫院提供

慈濟 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

台南戶外防疫添利器 砲霧台消毒車亮相

菲律賓加強防疫 同欣電當地廠因應封城暫停產

英國全民防疫 50萬人報名義工幫助弱勢

台中市義愛文化培育協會 捐百萬元產品助校園防疫

相關新聞

台中捷運再招募42人！最高薪資破6.5萬元

台中捷運綠線年底通車，因應未來營運所需，台中捷運公司今天中午12點起至4月9日17點止，公開招募基層主管及中階幕僚共42...

影／南投梅子節防疫 取消千人製梅改小而美體驗

又到是梅熟時節，南投縣梅子節每年舉辦千人做脆梅場面盛大，今年因新冠肺炎疫情首度取消，改為小而美的食農體驗，以每次10人以...

居家隔離爆增里鄰長近崩潰 台中議員籲防疫納入保全

返國人員愈來愈多，讓台中市居家檢疫、隔離人數從上周僅千人，現已爆增到6200人，讓負責監督管控的由里幹事與里鄰長系統疲於...

用路人注意！台74線拓寬施工 潭子往返松竹封閉8小時

交通部高速公路局第二新建工程將進行潭子系統交流道匝道3及匝道4，銜接既有台74線混凝土澆置施工作業，預計3月30日晚間9...

影／因應疫情超前部署 台中市教育局建構遠距教學

因應新冠肺炎疫情升溫，台中市教育局建構線上教育資源中心，使用超過2000筆以上學習影片及教材，提供給居家檢疫及隔離的學生...

中市滑冰隊車禍 催建滑冰場…明年動工

台中市豐陽國中與后綜高中滑冰隊，因中部地區缺乏練習場地，只好每周奔波往返台北小巨蛋滑冰場。滑冰隊前晚搭中型巴士在國道上與工程車擦撞，15名師生有13人輕傷。中市滑冰協會主委陳清龍昨天說，選手屢創佳績，都是多年來不辭辛勞換來的，籲市府快建標準滑冰場。台中市長盧秀燕說已選址，明年可動工。

農民友善石虎生態 南投獎勵

為鼓勵民眾保育石虎棲地，農委會今年在南投縣試辦友善石虎生態服務給付，參與農地地主與社區巡守民眾即日起至4月24日，可向集集鎮、中寮鄉公所申請；發現疑似石虎危害家禽並且有相關事證，12月15日前通報南投縣農業處也會核發獎勵金。

彰化清水岩步道登山熱 口罩亂丟

新冠肺炎疫情影響，讓口罩的使用量很大，衍生「新廢棄物」；彰化清水岩後山步道多，寺方發現最近口罩亂丟，已造成清理負擔，昨在登山步道停車場入口設口罩專用垃圾桶，彰化環保局也請各公所宣導，口罩屬一般垃圾，確實丟進垃圾桶可減少製造垃圾。

直播+宅配 中部百貨、賣場救回商機

中部百貨購物節陸續開打，但受疫情衝擊買氣，百貨業今年改採「到府結帳服務」及「直播銷售」雙管齊下，期望拉回業績；且因疫情延燒，空氣清淨機、吸塵器都是熱賣商品，大賣場的空氣清淨機銷量更是同期兩倍。

議會採視訊 彰化備妥 台中、南投規畫

縣市政府或議會開會動輒上百人聚集，成了防疫缺口，台中市府率先採視訊與區長連線開會；昨台中市議員也建議開大會時改視訊，台中市議長張清照說，正研究設備與頻寬功能，並請示中央視訊會議的決議，是否具法律效應。

紓困！台中、鹿港、彰化市 市場租金減半

台中市政府對公有市場紓困原本租金打八折，但是昨天藍綠議員齊聲反映不足，台中市長盧秀燕立即宣布改打五折，4月1日起實施，87處，7000個攤商受惠。彰化市及鹿港鎮公所昨天也不約而同決定4到6月的公有零售市場攤租減半，並鼓勵民眾多消費。

生煤條例遭廢 中市議會決議提釋憲

台中市管制生煤自治條例遭中央廢止，中市議員質疑此舉已侵害地方的自治權限，市議會大會昨天決議，由市府與議會找法學專家、學者與藍綠代表共組釋憲工作小組，擬條文聲請釋憲；也有議員提出等疫情過後，要走上街頭抗議。

熱門新聞

再添1例 苗縣連兩天出現確診 累計達3例

竹縣新冠肺炎確診多2例 竹市多1例

基隆新冠肺炎確診今再增1例 與首例相隔2周引關注

嘉義市第一起確診 英國女留學生校園群聚感染

苗縣國中小校園 即日起全面停止對民眾開放

BMW車主「好野人」 花10萬2千元搶標「BMW」車牌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。